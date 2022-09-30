Минский подшипниковый завод на грани развала

Минский подшипниковый завод на грани развала10
- 30.09.2022, 14:16
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Предприятие работает на склад.
Телеграм-каналу «Баста» написал работник Минского подшипникового завода:
- Условия жуткие. Много цехов без света, приходится работать в полумраке. Оборудование очень старое, еще и монгольского производства. Есть цеха, где стоит много станков, но работает на них, всего пару человек.
Заказы у завода упали сильно. Все остается на складах. Так сказать, работают на будущее, вдруг продадут. Все в грязи. Даже после душа нужно мыться. В туалетах, элементарно, нет мыла и бумаги. Некоторые цеха местные в шутку называют - «как после бомбежки».
Из более менее нового оборудования - единицы. И то, возле него сразу камеры ставят, чтоб не растащили или не сломали.