Ученые обнаружили в Греции монументальную 2000-летнюю статую Геркулеса 30.09.2022, 15:37

Статуя датируется II веком.

В ходе своих недавних археологических раскопок в древнегреческом городе Филиппы в Северной Греции ученые обнаружили огромную 2000-летнюю статую римского бога Геракла, пишет News Artnet (перевод - «Фокус»).

Филиппы долгое время считались одним из самых значимых археологических памятников в стране. Как отмечают специалисты, открытие этой большой римской статуи, расположенной на древней городской площади, является одной из самых значительных находок на сегодняшний день.

Огромная статуя была обнаружена группой ученых из Университета Аристотеля в Салониках. Эксперты провели раскопки в месте, где две улицы сходятся и выходят на главную площадь, там они также обнаружили богато украшенное здание и фонтан.

Согласно мифу, Геркулес убил свою жену и детей после того, как его свела с ума мачеха Гера. Чтобы искупить вину, он выполнил «Двенадцать подвигов», кульминацией которых стало путешествие в Аид и возвращение в мир смертных шестиголового пса — Цербера.

Статуя датируется II веком и украшала здание, которое датируется VII–VIII веками. Скульптура представляет собой полубога, несущего дубинку и держащего львиную шкуру с венком из виноградных листьев. В византийский период было принято украшать здания и общественные места римскими статуями, подобными этой. Однако ученых удивляет больше всего размер и качество статуи.

Основанный Филиппом II, королем Македонии, Филиппы построили на территории колонии Крениды на Эгейском море, а позже забросили после того, как османы завоевали этот регион в XIV веке.

Хотя было известно, что это место имеет археологическое значение, раскопки проводились только в 1914 году. После того, как раскопки были заброшены из-за Первой мировой войны, работы были возобновлены в 1920 году, а затем снова после Второй мировой войны и продолжаются до сих пор.

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