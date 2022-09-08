«Рамштайн 5»: чего ожидать от новой встречи министров обороны по Украине 1 8.09.2022, 9:02

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Контактная группа соберется 8 сентября под руководством министра обороны США Ллойда Остина.

Авиабаза «Рамштайн» снова принимает встречу союзников Украины. Контактная группа по военной поддержке соберется 8 сентября в очном формате под руководством министра обороны США Ллойда Остина.

РБК-Украина собрало все, что известно о переговорах Рамштайн-5.

Подробности встречи

Сегодняшнее заседание «Рамштайн» станет пятым по счету. Союзники соберутся в Германии на авиабазе, которая дала название формату. Там же прошла первая встреча в апреле 2022.

По сообщению командования ВВС США, глава Пентагона Ллойд Остин пригласил министров обороны и военных чиновников со всего мира для обсуждения продолжающейся войны в Украине и вопросов безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры.

Ожидания от Рамштайн-5

Накануне переговоров министры обороны США и Украины обсудили потребности украинской армии на данный момент и в долгосрочной перспективе. Алексей Резников сообщил, что вскоре ожидается новая помощь от США в сфере безопасности.

В Штатах подтвердили, что готовят очередной военный пакет, но пока его содержание не раскрывают. При этом американский президент Джо Байден запросил у Конгресса выделить 11,7 млрд долларов для поддержки Украины.

Во время Рамштайн-5 могут обсудить предоставление зимней экипировки для украинских защитников. В конце июля Украина направила запрос в НАТО с просьбой предоставить теплую одежду, обувь и зимние палатки для 200 тысяч солдат ВСУ. Альянс предложил выделить на это средства из специального трастового фонда.

Также в Офисе президента рассчитывают на получение систем противовоздушной и противоракетной обороны от западных партнеров.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк назвал оружие, которое необходимо Украине для укрепления позиций на поле боя: дальнобойная артиллерия, РСЗО и ATACMS для уничтожения логистики россиян; средства ПВО и ПРО для защиты городов; ударные беспилотники; бронированная техника для контрнаступлений ВСУ.

О чем ранее договорились союзники

Прошлая встреча в формате «Рамштайн» состоялась онлайн 20 июля. Партнеры подтвердили, что будут оказывать Украине любую помощь для борьбы с агрессором и деоккупации украинских территорий.

В ходе конференции обсудили продолжение поставок вооружений, новые пакеты поддержки и проведение тренировок украинских военных.

Хотя детали договоренностей не афишировали, после переговоров было объявлено о передаче 4-х дополнительных HIMARS от США, а также снарядов для РСЗО и артиллерии, которую Украина ранее получила от стран Запада.

Хроника переговоров «Рамштайн»

Международные переговоры по вопросу поддержки Украины в войне с РФ были организованы по инициативе США.

Первая встреча на авиабазе «Рамштайн» в Германии 26 апреля собрала представителей оборонных ведомств 43 стран. В итоге была создана Консультативная группа (UDCG) и принято решение проводить встречи ежемесячно.

Во второй раз союзники общались онлайн 23 мая. После конференции глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что военную помощь Украине решили предоставить 20 государств.

Переговоры Рамштайн-3 прошли 15 июня в Брюсселе. Участвовали представители около 50 стран (присоединились Грузия и Молдова). Результатом стали поставки дальнобойных РСЗО HIMARS, M270 и прочего вооружения, которое существенно повлияло на изменение ситуации на фронте.

20 июля Рамштайн-4 собрал 50 участников онлайн, 30 из них поставляли вооружения для нужд украинских военных. Министр обороны Алексей Резников на встрече сообщил союзникам о главных приоритетах Украины: разблокирование портов, ремонт иностранной военной техники и внедрение «натовской» программы учета LOGFAS.

Ранее стало известно, что США разрабатывают план поддержки украинской армии в долгосрочной перспективе.

Напомним, 24 августа США выделили рекордный пакет военной помощи Украине на 3 млрд долларов. В него вошли 6 ПВО NASAMS и боеприпасы, снаряды для артиллерии 155-мм, радары, новые беспилотники-разведчики Puma.

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