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Военный эксперт: Россияне с трех сторон пытаются атаковать Соледар

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  • 10.01.2023, 12:22
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Военный эксперт: Россияне с трех сторон пытаются атаковать Соледар

ВСУ перебрасывают к городу новые подразделения.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что ситуация вокруг Соледара является продолжением длительных атакующих вражеских действий на Бахмут

Об этом он сказал в эфире телеканала «Эспресо».

«Враг упершись в оборону Бахмута пытается с юга и севера обойти Бахмут с целью перерезания линий обеспечения, но до линий обеспечения врагу еще далеко. Соледар расположен к северу от Бахмута и враг пытается пробиться через город, чтобы выйти на трассу, которая со Славянска обеспечивает Бахмут. Ситуация в Соледаре сложная. Враг активизировал штурмовые действия, добавив новых сил на этот участок. ВСУ наносят врагу значительные потери», - отметил Згурец.

По словам эксперта, ситуацию вокруг Соледара усложняет то, что раньше враг захватил Яковлевку Бахмутского района.

«Этот населенный пункт с севера нависает над Соледаром и позволяет врагу наносить удары по долине, где расположен Соледар. Враг пытается с трех сторон атаковать город. Туда будут переброшены дополнительные подразделения ВСУ. Выбивать противника будет сложно и наша оборона ужесточается. Будем наступать и освобождать Донбасс», - подчеркнул Згурец.

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