Военный эксперт: Россияне с трех сторон пытаются атаковать Соледар

Военный эксперт: Россияне с трех сторон пытаются атаковать Соледар3
- 10.01.2023, 12:22
- 4,266
ВСУ перебрасывают к городу новые подразделения.
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что ситуация вокруг Соледара является продолжением длительных атакующих вражеских действий на Бахмут
Об этом он сказал в эфире телеканала «Эспресо».
«Враг упершись в оборону Бахмута пытается с юга и севера обойти Бахмут с целью перерезания линий обеспечения, но до линий обеспечения врагу еще далеко. Соледар расположен к северу от Бахмута и враг пытается пробиться через город, чтобы выйти на трассу, которая со Славянска обеспечивает Бахмут. Ситуация в Соледаре сложная. Враг активизировал штурмовые действия, добавив новых сил на этот участок. ВСУ наносят врагу значительные потери», - отметил Згурец.
По словам эксперта, ситуацию вокруг Соледара усложняет то, что раньше враг захватил Яковлевку Бахмутского района.
«Этот населенный пункт с севера нависает над Соледаром и позволяет врагу наносить удары по долине, где расположен Соледар. Враг пытается с трех сторон атаковать город. Туда будут переброшены дополнительные подразделения ВСУ. Выбивать противника будет сложно и наша оборона ужесточается. Будем наступать и освобождать Донбасс», - подчеркнул Згурец.