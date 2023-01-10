«Вот у Лукашенко и рождаются все эти комплексы заговоров» 10.01.2023, 13:04

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Дмитрий Болкунец

фото: delfi

Политолог объяснил, почему белорусский режим пожирает своих же.

Вчера, 9 января, на «Белоруснефти» прошли задержания. Силовики взяли под стражу сына бывшего министра энергетики Сергея Потупчика. Вместе ним задержали еще несколько менеджеров из Гомеля и Речицы.

Как бьют по предприятиям подобные хапуны? С таким вопросом сайт Charter97.org обратился к политологу Дмитрию Болкунцу.

— Это бьет по желающим, которые хотели бы найти работу на этих предприятиях. Особенно на руководящих должностях. Подобные аресты подрывают репутацию любых государственных или около государственных учреждений, потому что любая высокая должность создается риски быть арестованным.

Тем не менее, это уже не является новостью для Беларуси, учитывая, что многие директора прошли или проходят через тюрьмы. Издержки и риски оказаться арестованным достаточно высоки.

— На ваш взгляд, в безопасности ли приближенные к Лукашенко?

— Нет, они являются достаточно уязвимыми. Особенно лица, скажем так, второй величины. Если в первом круге еще более-менее безопасно (хотя, не факт), то второй круг и дальше — это люди абсолютно уязвимые. Их могут «загрести» за что угодно: кражу, неправильно составленный отчет, не выполненный показатель, на вечеринке или дома жене что-то не то сказали.

Подчеркну, они уязвимыми и мы это видели когда, например, по итогам 2020-го года многие люди, которые фактически спасали Лукашенко, потом «поехали» в тюрьму за то, что с чем-то не справились. Система выстроена таким образом, что под жернова попадают люди ей достаточно лояльные, которые на протяжении многих лет ее «отмывали» и спасали, но режим по-другому работать не может.

— Что подобные «хапуны» говорят о режиме в целом и самом диктаторе?

— Система построена на страхе, репрессиях и других вариантов развития у нее нет. Лукашенко эту систему выстроил такой, какой видит. По его мнению, тюрьмы должны людей закалять, а на самом деле выстраивается другая категория и Беларусь является в Европе лидером по количеству заключенных на душу населения. Переодически такие данные публикуются.

Конечно, это не является правильной моделью, ведь тюрьма в Беларуси человека не меняет, а ломает психику. Огромные деньги из бюджета тратятся на содержание заключенных. Хотя сегодня абсолютно бессмысленно бросать в тюрьмы людей, которые не совершали тяжелых преступлений, например, связанных с физическим насилием. Если человек совершил правонарушение, например, налог не заплатил, то он должен максимум штраф получить.

Лукашенко же считает справедливой для себя эту модель. Репрессии, начатые в Беларуси, остановить достаточно тяжело. Их остановка приведет к вопросам в отношении тех людей, которые эти репрессии сегодня обеспечивают, а это — сотрудники силовых структур, КГБ.

КГБ должен придумывать несуществующих заговорщиков. Иначе они не умеют. Вот у Лукашенко и рождаются все эти комплексы заговоров, теории о внешних врагах.

Если в экономике все плохо, то ему обязательно нужно найти врагов.

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