ВСУ нанесли фланговые удары и разгромили войска РФ к югу и востоку от Соледара 3 11.01.2023, 8:35

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фото: reuters

Треть города находится в режиме ожесточенных боев.

Кремль объявил «рождественское перемирие» для переброски ЧВК «Вагнер» из Бахмута в Соледар. Бахмутское направление сейчас удерживает кадровая российская армия, точнее ВДВ. А Соледар штурмуют около 10 тысяч наемников ЧВК Евгения Пригожина.

Такими сведениями поделился в эфире YouTube-канала «Ходорковский LIVE» полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан.

«Задача (россиян - ред.) состояла в том, чтобы охватить полукольцом Соледар с юга… и уничтожить наши войска, которые вели оборонительные бои», - рассказал эксперт.

Он уточнил, что данный участок фронта лично посетил украинский военачальник, командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

Он принял решение о срочном усилении гарнизона. Экстренные мероприятия предотвратили катастрофу.

«Были нанесены фланговые удары по российским войскам, которые пытались пробиться южнее Соледара по трассе на Славянск. Они были купированы, отброшены. И также была купирована возможность россиян с востока обойти Соледар… Наступательные части были отрезаны», - рассказал Свитан.

Сейчас, по его данным, бои идут в самом городе. «Вагнеру» удалось прорваться с востока.

«Где-то треть города сейчас в режиме боев находится. Они даже успели дойти до центра города... Но были выбиты подтянувшимися нашими подразделениями», - сообщил военный эксперт.

Обстановку он охарактеризовал как «очень тяжелую». Вместе с тем, с его слов, ВСУ продолжают стягивать туда мотопехотные части для удержания важного участка.

«Думаю, «Вагнер» в Соледаре будет разгромлен и отброшен на позиции, на которых были до этого решения», - констатировал Свитан.

Напомним, что в интервью Charter97.org украинский военный эксперт Александр Коваленко рассказал, что ЧВК «Вагнера» несет колоссальные потери в битве за Соледар.

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