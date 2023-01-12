«Следующие 24 часа будут решающими»: украинский боец рассказал о ситуации в Соледаре 12.01.2023, 8:26

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Военный опроверг заявления главаря ЧВК «Вагнера» Пригожина о взятии города.

Военный отметил, что россияне глушат украинскую связь, что чрезвычайно усложняет координацию.

Украинский военный сообщил, что ситуация в Соледаре Донецкой области очень сложная и следующие 24 часа будут критическими. Об этом защитник рассказал в комментарии для CNN.

«Здесь тяжело, но мы живее, чем кто-либо другой», - заявил журналистам военный ВСУ.

По словам солдата, если ближайшие украинские части удержат свои позиции, то его подразделение сможет безопасно отступить. Также он сказал, что россияне глушат украинскую связь, что чрезвычайно усложняет координацию.

«Непонятно, кто наши соседи, но кто-то там есть и воюет. Никакой связи с ними у нас нет», - заявил военный.

Также защитник призвал не верить словам главы ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина, который заявил, что город якобы был «захвачен» его наемниками. Кроме того, он отметил, что заявление Минобороны РФ о том, что оккупанты «заблокировали Соледар из северной и южной частей» является ложным.

«Не верьте тому, что они говорят. Мы держимся здесь. Хотя практически самостоятельно. Без командиров», - добавил военный.

Бои за Соледар

Как сообщал ранее сайт Charter97.org, украинские военные продвигаются вперед в Донецкой области. Вблизи Бахмута ВСУ прорвали линию обороны российских оккупантов и продвинулись на 3-5 км. Захватчики пытаются захватить Соледар на Донетчине, который находится в 15 км от Бахмута.

Как свидетельствуют данные DeepState, на Бахмутском направлении в Донецкой области войска РФ продолжают сосредотачивать силы для генеральной атаки на Соледар. Отмечается, что противник пробует занять хоть какие-то позиции украинских защитников в районе н. п. Подгородное, Опытное и Клещеевка.

В британской разведке говорят, что попытки захватить Соледар объясняются планами оккупантов обойти Бахмут с севера, окружить его и разрушить украинские пути сообщения. Разведчики отмечают, что РФ вряд ли сможет сразу окружить Бахмут, ведь украинские силы сохраняют стабильную глубокую оборону и контролируют пути снабжения.

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