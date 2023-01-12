ВСУ за один раз ликвидировали более сотни российских оккупантов в районе Соледара 4 12.01.2023, 9:35

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фото: reuters

Удар был нанесен из «Точки-У» и не только.

Более сотни российских оккупантов ликвидированы в районе Соледара, сообщил Генштаб ВСУ в четверг, 12 января в Facebook.

Это произошло благодаря слаженной работе воинов Сил специальных операций, артиллеристов и ракетчиков.

По данным Генштаба, скопление противника на нескольких участках обнаружили операторы сил специальных операций ВСУ. На поражение врага была направлена артиллерия.

Также на одном из участков был применен тактический ракетный комплекс Точка-У.

В результате этого подтверждено уничтожение более 100 оккупантов.

«Более сотни россиян вместе отправились в ад в районе Соледара. Это произошло благодаря слаженной работе воинов ССО, артиллеристов, ракетчиков.

В результате этих нескольких ударов подтверждено уничтожение более 100 оккупантов, 2 пулеметных расчетов и 2 минометных. На видео - один из этапов отработки артиллерии по заданным координатам», - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Как сообщал сайт Charter97.org, в первые недели 2023 года Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар, однако украинские защитники продолжают оборонять город. Несмотря на чрезвычайное давление вражеских штурмов и заявления пропаганды РФ, украинское командование опровергло слухи о захвате Соледара.

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