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ВСУ пошли в контратаку в Соледаре и отбили один из рудников и ж/д станцию

  • 13.01.2023, 8:36
ВСУ пошли в контратаку в Соледаре и отбили один из рудников и ж/д станцию

Линия фронта сейчас проходит по западным окраинам города.

Вооруженные силы Украины провели контратаку в Соледаре, в ходе которой отбили у противника один из рудников и железнодорожную станцию.

Об этом сообщил военкор Андрей Цаплиенко, опубликовав в своем Telegram-канале переписку с украинским бойцом, чье подразделение находится в Соледаре.

В сообщении говорится, что линия фронта сейчас проходит по западным окраинам города.

В свою очередь, замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что противник продолжает наступление в Соледаре, пытаясь прорвать украинскую оборону и захватить город.

Кроме того, россияне продолжают попытки окружения Бахмута. Для этого они используют отряды «вагнеровцев» и регулярные войска.

«Наши воины мужественно удерживают позиции и наносят врагу многочисленные потери», - написала замглавы Минобороны.

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