ВСУ пошли в контратаку в Соледаре и отбили один из рудников и ж/д станцию
- 13.01.2023, 8:36
Линия фронта сейчас проходит по западным окраинам города.
Вооруженные силы Украины провели контратаку в Соледаре, в ходе которой отбили у противника один из рудников и железнодорожную станцию.
Об этом сообщил военкор Андрей Цаплиенко, опубликовав в своем Telegram-канале переписку с украинским бойцом, чье подразделение находится в Соледаре.
В сообщении говорится, что линия фронта сейчас проходит по западным окраинам города.
В свою очередь, замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что противник продолжает наступление в Соледаре, пытаясь прорвать украинскую оборону и захватить город.
Кроме того, россияне продолжают попытки окружения Бахмута. Для этого они используют отряды «вагнеровцев» и регулярные войска.
«Наши воины мужественно удерживают позиции и наносят врагу многочисленные потери», - написала замглавы Минобороны.