«С военной точки зрения Соледар особой ценности не представляет» 1 13.01.2023, 12:29

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Военный эксперт рассказал о более значимом населенном пункте.

Вооруженные силы Украины провели контратаку в Соледаре, в ходе которой отбили у противника один из рудников и железнодорожную станцию. За город продолжаются ожесточенные бои.

О том, что там происходит и какое стратегическое значение имеет город, рассказал военный эксперт Юрий Федоров в эфире «Популярной политики»:

— В Соледаре идут бои в городских условиях. Российские войска заняли практически весь частный жилой сектор, в промышленной зоне, где находятся солевые шахты, идут бои. По сообщениям тех, кто находится на поле боя, значительная часть этой зоны боев разрушена артиллерийским огнем.

Ситуация крайне неопределенная, потому что в таких условиях трудно получить какую-то ясную конкретную информацию: сейчас один дом занят одной стороной, через час — другой. Судя по источникам, ситуация там критическая, это означает, что не исключено, что город будет оставлен ВСУ.

Эксперт считает, что контроль над Соледаром — очень важная задача с политической точки зрения. Вопрос, кто готов пожертвовать большим количеством живой силы:

— Это крайне важный вопрос, на который ответа нет. С военной точки здания Соледар, на мой взгляд, особой ценности не представляет.

Если говорить о стратегической значимости участка, то, мне кажется, что эта значимость преувеличена. Если российские войска возьмут Соледар, это не приведет к тому, что Бахмут окажется в гораздо большей опасности.

По мнению Федорова, большее значение имеет населенный пункт Красная гора, который находится совсем близко к шоссейной дороге.

Эксперт также оценил силы россиян, которые сосредоточены на этом участке:

— Около 10 тысяч военных туда переброшено, и они несут большие потери. Но это не заключенные, а профессиональные солдаты, которые умеют воевать, поэтому потери у них болезненные для российской стороны и Пригожина особенно.

Кроме того, там задействованы также воздушно-десантные войска. И в России уже идет спор: если Соледар будет взят, то кому будет принадлежать честь этой победы? То ли «вагнеровцам», то ли регулярной войскам, которые подчиняются Минобороны России.

…Отдать город – довольно болезненная ситуация для Украины после того, как была освобождена Харьковская область и изгнаны российские войска с правого берега Херсонской области.

Конечно, это болезненный удар, но иногда военная целесообразность и необходимость выравнивать линию фронта или уходить с той позиции, которую невозможно защищать — гораздо важнее, чем удержание позиции, которая требует больших жертв.

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