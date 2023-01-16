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«Это лучший способ отомстить за Днепр»

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  • 16.01.2023, 16:39
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«Это лучший способ отомстить за Днепр»

Эксперт НАТО дал совет ВСУ.

Ракетный удар российской армии по многоэтажке в Днепре продолжает оставаться главной темой в социальных сетях. Мировые политики, журналисты и лидеры стран потрясены варварским ударом россиян. При этом итальянский военный аналитик, эксперт по сухопутным силам, артиллерийским и ракетным системам НАТО Томас Тайнер назвал лучший способ отомстить российской армии за ракетный удар по Днепру.

На своей странице в социальной сети Twitter он заявил, что полноценным возмездием за гибель людей в украинском городе станет выяснение позиций российской пехоты, которая в морозную зимнюю погоду концентрируется в зданиях, после чего нанести удар по скоплениям оккупантов ракетами GMLRS из «Хаймарсов».

«Лучший способ отомстить за Днепр - это выяснить, где российская пехота пытается согреться, а затем заставить GMLRS взорвать это здание», - подчеркнул он.

Более того, Тайнер опубликовал видео одного из ударов ВСУ по российским позициям из реактивной системы залпового огня M270 на гусеничной основе.  Подобный удар произошел в новогоднюю ночь в Макеевке, где в здании местного ПТУ погибло несколько сотен российских военных.

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