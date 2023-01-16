«Это лучший способ отомстить за Днепр» 7 16.01.2023, 16:39

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Эксперт НАТО дал совет ВСУ.

Ракетный удар российской армии по многоэтажке в Днепре продолжает оставаться главной темой в социальных сетях. Мировые политики, журналисты и лидеры стран потрясены варварским ударом россиян. При этом итальянский военный аналитик, эксперт по сухопутным силам, артиллерийским и ракетным системам НАТО Томас Тайнер назвал лучший способ отомстить российской армии за ракетный удар по Днепру.

The best way to avenge Dnipro is to find out where the russian infantry tries to warm up... and then have GMLRS knock that building down.pic.twitter.com/0OeZ32VNIg — Thomas C. Theiner (@noclador) January 15, 2023

На своей странице в социальной сети Twitter он заявил, что полноценным возмездием за гибель людей в украинском городе станет выяснение позиций российской пехоты, которая в морозную зимнюю погоду концентрируется в зданиях, после чего нанести удар по скоплениям оккупантов ракетами GMLRS из «Хаймарсов».

«Лучший способ отомстить за Днепр - это выяснить, где российская пехота пытается согреться, а затем заставить GMLRS взорвать это здание», - подчеркнул он.

Более того, Тайнер опубликовал видео одного из ударов ВСУ по российским позициям из реактивной системы залпового огня M270 на гусеничной основе. Подобный удар произошел в новогоднюю ночь в Макеевке, где в здании местного ПТУ погибло несколько сотен российских военных.

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