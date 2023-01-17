В Гомеле у автовладельцев изымают десятки машин 1 17.01.2023, 10:49

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Автовладельцы столкнулись с нехитрой схемой.

Вот, оказывается, какая штука бывает: купил за кровно заработанные машину, оформил все как положено, но она все равно не твоя, у нее другой хозяин есть, пишет abw.by. Что делать и можно ли вернуть свои деньги?

Неприятная история

В автомобильной сфере жулики были всегда, они и сейчас есть и действуют иногда под «крышей» какого-либо автохауса. В этой истории поражает не сама схема обмана, а количество жертв, которые стали заложниками этой схемы. Почему такое возможно?

Наталья: «В августе 2022-го мы с мужем решили купить автомобиль. Мы жители Гомеля и обратились за услугами в один из местных автохаусов. Сотрудники автосалона были вежливыми, отвечали на все вопросы, предлагали разные варианты, пытаясь удовлетворить наши пожелания, которые сводились к простому соотношению цены и качества. В общем, купили и были этому рады. На учет в ГАИ машину поставили быстро, получили регистрационные документы. Провели необходимый ремонт, сделали страховку, прошли техосмотр. В общем, все как надо. И тут в январе 2023-го позвонили из Следственного комитета и сообщили, что приобретенный нами автомобиль изымают, его нужно поставить на стоянку, определенную следователями. Я сначала подумала, что это шутка, в моем понимании это было за гранью реальности. Как же так? Мы столько копили на эту машину, так радовались приобретению, и тут на тебе! «Судьбу машины будет решать суд», – сказали как отрезали.

Попытались прояснить ситуацию, и вот что удалось узнать. Дело в том, что предыдущий собственник снял машину с учета с целью продажи и передал на реализацию в комиссионный магазин (автохаус) по договору комиссии. Представители комиссионки не нашли ничего лучше, как перепродать эту машину «перекупу» по заниженной цене, а «перекуп» «втолкнул» авто уже другому автохаусу. В общем, «мутная» схема, мягко говоря. Собственник автомобиля свои деньги по комиссионному договору так и не получил и обратился с заявлением в милицию. С такими же заявлениями потянулись и другие автовладельцы, заключавшие с этим же автохаусом договоры комиссии, но оставшиеся и без машин, и без денег.

В настоящий момент в деле фигурирует порядка 70 машин, за которые их хозяева денежных средств не дождались. У автомобилей тем временем появились другие собственники, заплатившие за них свои деньги. В итоге куча машин арестована, сколько еще таких будет, не знает никто, дело в самом разгаре, как говорится.

Чего ждать нам в этой ситуации? Следователи как-то витиевато отвечают: «Все решит суд». Но у меня предчувствие такое, что решение будет не в нашу пользу и машины вернут предыдущим владельцам.

Странная ситуация получается: мой автомобиль не был ни в залоге, ни в розыске, ни в кредите. Обычный автомобиль, не обремененный «неприятными» историями. Пришел, заплатил, купил, но это, оказывается, не твое».

Нехитрая схема

Из сообщения Следственного комитета в августе 2022 года:

- Гомельским городским отделом Следственного комитета расследуется многоэпизодное уголовное дело о мошенничестве в отношении учредителя ООО «ДС-Индустрия» и ООО 2Е-авто-Е». Фигурант обвиняется в завладении автомобилями жителей Гомеля и нескольких райцентров области.

По версии следствия обвиняемый искал в интернете объявления о продаже автомобилей и предлагал владельцам услуги по комиссионной реализации. Фигурант заключал с ними договор комиссии, забирал автомобиль и документы на него. Согласно условиям договора по истечении месяца с момента его подписания мужчина обязался полностью рассчитаться с автовладельцем независимо от того, продал он транспорт или нет.

Обвиняемый продавал автомобили, однако под различными предлогами уклонялся от исполнения своих обязательств и постоянно переносил срок передачи денег. Обманутые граждане стали обращаться в милицию.

По уголовному делу установлено порядка 30 потерпевших. Общая сумма ущерба превысила полмиллиона рублей.

Фигуранту предъявлено обвинение по частям 3 и 4 ст.209 «Мошенничество в крупном и особо крупном размере» Уголовного кодекса Республики Беларусь. С санкции прокурора города Гомеля к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие в тесном взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска продолжает кропотливую работу по установлению всех эпизодов противоправной деятельности обвиняемого. Пострадавшим гражданам рекомендуется незамедлительно обратиться в Гомельский ГОСК».

Статья 209 УК РБ. Мошенничество

3. Мошенничество, совершенное в крупном размере, – наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до семи лет со штрафом или без штрафа.

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, – наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом.

Количество потерпевших с августа 2022 года значительно увеличилось, идет следственная и оперативная работа, не исключено, что количество потерпевших станет еще больше.

Что будет дальше?

Чтобы ответить на вопрос, что будет с изъятыми автомобилями дальше, нужно обратиться к истокам истории.

Вот приходит, например, автовладелец в автохаус и просит продать его машину. Он собственник, машина для продажи с учета в ГАИ снята, договор комиссии заключен, акт технического состояния и осмотра составлен, везде поставлены подписи сторон. Дальше комиссионер обязан по договору автомобиль в интересах собственника продать и за минусом своего комиссионного вознаграждения вернуть деньги владельцу проданной машины.

Статьей 882 Гражданского кодекса предусмотрено, что принятое на себя поручение комиссионер обязан исполнить на наиболее выгодных для комитента условиях.

Затем в комиссионке появляется покупатель, как наша читательница Наталья и ее муж. Машину осматривают, документы проверяют и ее покупают. С юридической точки зрения в момент покупки и до этого все чисто, все легально. Но только до этого момента.

Полученные денежные средства за продажу автомобиля продавец (комиссионер) обязан вернуть комитенту (собственнику машины), который после этого должен освободить комиссионера от обязательств по исполнению комиссионного поручения. Но денег собственник авто не получает – таким образом, никакие обязательства не прекращаются до того момента, пока собственник денег не получит.

Таких автовладельцев появляется все больше и больше, комиссионер и его подельники все те же. Получается, что гражданско-правовыми отношениями, вытекающими из договоров комиссии, тут и не пахнет. Это чистой воды криминал, при котором комиссионер уже на стадии заключения договора понимает и знает, что собственники машин своих денег не увидят. Банальное мошенничество.

Люди за кровно заработанные деньги купили машины, кто-то даже залез в кредит, затем эти автомобили поставили на учет в ГАИ на свое имя. Казалось бы, живи и радуйся, но возбуждается уголовное дело, транспортные средства арестовываются в рамках уголовного процесса и приобщаются к делу путем постановки на стоянку, определенную следователями. Автовладельцев, безусловно, жалко. Но вспоминаем про предыдущего собственника, который за свою машину ничего не получил. Ему каково? Он лишился своего имущества, тоже приобретенного за заработанные деньги.

В подобных ситуациях автомобили по решению суда будут возвращены предыдущим собственникам. Загадывать судебное решение – дело неблагодарное, но практика такова, и тут все по закону. Лица, у которых изъяли легально купленные машины, могут предъявить иски к лицу, осужденному по уголовному делу. И очень важно, как качественно проведет следователь (следственная группа) свою работу. Насколько скрупулезно они будут искать имущество мошенника или его пособников, чтобы наложить на него арест в счет возмещения вреда потерпевшим по делу. Таковыми могут быть недвижимое и движимое имущество, деньги на счетах, банковские вклады, средства на электронных кошельках и даже криптовалюта.

Это сложный процесс, ведь за полученные преступным путем деньги жулики могут приобрести имущество и оформить его на других лиц. Этих лиц также нужно находить, такое имущество тоже нужно арестовывать.

В худшем варианте, когда нет имущества, необходимого для возмещения вреда, последний собственник машины может остаться ни с чем. Сам обвиняемый, к слову, как никто другой заинтересован в возмещении вреда потерпевшим, ведь от этого в том числе зависит срок, который ему определит суд.

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