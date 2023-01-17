Талые воды подтопили десятки домов в Гомельской области 17.01.2023, 11:21

Сож вышел из берегов.

В Гомельской области талые воды подтопили десятки домов, сообщили в пресс-службе МЧС.

«По оперативным данным с 6.00 16 января до 6.00 17-го поступили сообщения о том, что в результате подъема уровня воды в реке Припять произошли подтопления 43 дачных домов, 21 хозяйственной постройки на территориях 4 садовых товариществ в Мозырском районе Гомельской области. По причине подъема уровня воды в реке Сож зафиксированы подтопления 3 подворий, 6 хозяйственных построек д. Красный Берег и участка автомобильной дороги (100 м, максимальный уровень воды 15 см) в д. Турищевичи Чечерского района Гомельской области», - рассказали в пресс-службе.

Ведется мониторинг гидрологической обстановки. Жизнеобеспечение населения не нарушено, проезд автотранспорта возможен. Пострадавших нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».