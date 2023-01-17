Кадыров: Мы нажмем на кнопку — и салам алейкум! 17.01.2023, 14:17

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Рамзан Кадыров

Фото: EPA

Глава Чечни вслед за Путиным пригласил россиян в «рай».

Глава Чечни Рамзан Кадыров снова отметился ядерными угрозами, комментируя войну в Украине. По его словам, «Россия не может проиграть», иначе начнется ядерная война и «мы все умрем».

«Россия никогда не позволит проиграть в любой борьбе. Мы можем нажать на кнопку - и салам алейкум!», - заявил Кадыров во время общения с чеченскими журналистами.

Чеченский лидер также заявил, что «нам не нужен мир без России».

«Поэтому, пусть нас всех не станет. Мы попадем в рай, а они - в ад», - заявил он, процитировав знаменитую фразу Путина.

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