Кадыров: Мы нажмем на кнопку — и салам алейкум!
- 17.01.2023, 14:17
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Глава Чечни вслед за Путиным пригласил россиян в «рай».
Глава Чечни Рамзан Кадыров снова отметился ядерными угрозами, комментируя войну в Украине. По его словам, «Россия не может проиграть», иначе начнется ядерная война и «мы все умрем».
«Россия никогда не позволит проиграть в любой борьбе. Мы можем нажать на кнопку - и салам алейкум!», - заявил Кадыров во время общения с чеченскими журналистами.
Чеченский лидер также заявил, что «нам не нужен мир без России».
«Поэтому, пусть нас всех не станет. Мы попадем в рай, а они - в ад», - заявил он, процитировав знаменитую фразу Путина.