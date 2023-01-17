У грузовика отвалились два колеса на трассе «Минск-Гродно» 6 17.01.2023, 18:02

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Водитель не растерялся.

Читатель «АвтоГродно» стал очевидцем волнительной ситуации на трассе М6 «Минск - Гродно». Он заснял, как прямо во время движения у грузовика отвалилось 2 колеса.

Случай произошел вчера, 16 января, на М6 между Ивьем и Лидой. Грузовой автомобиль двигался со скоростью около 80 км/ч, когда два колеса слетели с задней левой ступицы и «разбежались» в разные стороны.

Водитель грузовика повел себя уверенно, не растерялся. Он смог удержать автомобиль в полосе, а потом плавно остановился и съехал в сторону, в полосу разгона.

Вот как это было:

– В машине было двое ребят, но там только эвакуатор поможет. Оторвало полностью заднее сдвоенное колесо. Одно улетело в овраг, другое – в отбойник, – сказал автор видео.

Повезло, что колеса никого не задели. Недавно вблизи Скиделя в подобной ситуации последствия были плачевными. Тогда колесо, отвалившееся у грузовика, ударило встречный легковой автомобиль, отчего легковушка оказалась в кювете.