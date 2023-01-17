«Рано или поздно мобилизованные скажут «нет», их близкие тоже» 11 17.01.2023, 18:20

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Российский политолог объяснил, чем обернется авантюра Путина.

В условиях, когда Россия проигрывает развязанную войну против Украины, новая мобилизация обернется колоссальными социально-политическими последствиями. Мобилизация 500 тысяч человек – возможный сценарий, однако он может привести к революционным событиям в стране-агрессоре. Об этом заявил российский историк, политолог Андрей Зубов.

В интервью «Главреду» он рассказал о том, что у новой возможной мобилизации в агрессоре России будут серьезные последствия. Люди не будут прощать гибели своих близких в ситуации, когда поражение в войне становится все более очевидным, а цели – сомнительны и не достигаются.

«Я думаю, что в условиях войны, в которой поражение России становится все более очевидным, у этой мобилизации будут очень большие социально-политические последствия. Люди не будут прощать гибели своих близких и ситуации, когда их родственников подвергают опасности ради непонятных целей, которые, в конечном счете, еще и не достигаются», - полагает Зубов.

По его словам, мобилизация полумиллиона человек в войска РФ – возможный сценарий. Однако возникает вопрос, какие будут последствия для режима Путина. Мобилизованные могут отказаться идти на убой, и тогда Россию ждут революционные события.

«Объективно, в России, наверное, можно призвать полмиллиона человек. Но, во-первых, во что это обернется режиму и какой будет уровень социального недовольства, и, во-вторых, насколько это эффективно будет для армии. Мы же видим, что армия не в состоянии как следует обмундировать и вооружить даже уже набранных по мобилизации солдат. Вот это большой вопрос.

Побеждать вот так, просто бесчисленно бросать на гибель людей – это аморально. Впрочем, дело даже не в морали – она никого не волнует в Кремле. Это социально очень опасно: рано или поздно мобилизованные скажут «нет», их близкие тоже. А это люди с оружием, которые в какой-то момент могут отказаться идти на убой. И тогда все закончится самым революционным образом. Поэтому я думаю, что будет поиск выхода из тупика, в который Путин завел Россию, начав в Украине войну», - подчеркнул Андрей Зубов.

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