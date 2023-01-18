Северный Кавказ нацелился на выход из России 2 18.01.2023, 8:36

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Падение Севастополя запустит распад РФ.

Итогом захватнической войны, которую путинский режим развязал против Украины, станет распад России. События начнут быстро развиваться после освобождения украинцами Крыма.

С таким прогнозом в своем видеоблоге в YouTube выступил российский историк и политик Дмитрий Чернышевский.

«Российская Федерация не выйдет из войны с Украиной в прежнем виде. Это касается и границ тоже. Процесс территориальных изменений в Восточной Европе начал сам путинский режим, объявив в разгар сражений об аннексии 4 украинских областей, которые он даже полностью не контролировал… После этой аннексии границы России стали плавающими и полностью зависящими от исхода этой войны. А в том, что Россия потерпит в ней поражение, мало кто сомневается», - рассказал Чернышевский.

Он уверен, что многие народы нынешней РФ захотят отделиться, когда поражение в войне станет очевидным. Так они смогут избавить себя от послевоенных тягот, хаоса, политического кризиса, санкций и бремени репараций. Произойдет это, вероятно, при поддержке не только самих народов, но и их региональных элит.

«Первый кандидат на выход из России, безусловно, Северный Кавказ. Речь не только о Чечне», - рассказал историк.

Он уточнил, что этот регион Российская империя захватила в 16-м веке. Произошло это после завоевания Крыма. И, скорее всего, именно освобождение полуострова и запустит обратный процесс.

«Когда правящие круги России сцепятся после смерти Путина в борьбе за власть в обстановке тяжелейшего кризиса, вполне реально, что верхушка Кавказа примет решение покинуть тонущий корабль… Присоединением Крыма Россия начала поход на Кавказ. С падением Севастополя закончится власть России на Северном Кавказе», - высказал мнение Чернышевский.

Он уточнил, что процесс может пойти мирно, что будет лучшим исходом и для остатков РФ и для всего региона. Однако не исключен вариант и того, что Москва попытается топить в крови республики, возжелавшие свободы по чеченскому сценарию. В целом, по его данным, уход России с Кавказа абсолютно неизбежен.

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