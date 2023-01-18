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Северный Кавказ нацелился на выход из России

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  • 18.01.2023, 8:36
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Северный Кавказ нацелился на выход из России

Падение Севастополя запустит распад РФ.

Итогом захватнической войны, которую путинский режим развязал против Украины, станет распад России. События начнут быстро развиваться после освобождения украинцами Крыма.

С таким прогнозом в своем видеоблоге в YouTube выступил российский историк и политик Дмитрий Чернышевский.

«Российская Федерация не выйдет из войны с Украиной в прежнем виде. Это касается и границ тоже. Процесс территориальных изменений в Восточной Европе начал сам путинский режим, объявив в разгар сражений об аннексии 4 украинских областей, которые он даже полностью не контролировал… После этой аннексии границы России стали плавающими и полностью зависящими от исхода этой войны. А в том, что Россия потерпит в ней поражение, мало кто сомневается», - рассказал Чернышевский.

Он уверен, что многие народы нынешней РФ захотят отделиться, когда поражение в войне станет очевидным. Так они смогут избавить себя от послевоенных тягот, хаоса, политического кризиса, санкций и бремени репараций. Произойдет это, вероятно, при поддержке не только самих народов, но и их региональных элит.

«Первый кандидат на выход из России, безусловно, Северный Кавказ. Речь не только о Чечне», - рассказал историк.

Он уточнил, что этот регион Российская империя захватила в 16-м веке. Произошло это после завоевания Крыма. И, скорее всего, именно освобождение полуострова и запустит обратный процесс.

«Когда правящие круги России сцепятся после смерти Путина в борьбе за власть в обстановке тяжелейшего кризиса, вполне реально, что верхушка Кавказа примет решение покинуть тонущий корабль… Присоединением Крыма Россия начала поход на Кавказ. С падением Севастополя закончится власть России на Северном Кавказе», - высказал мнение Чернышевский.

Он уточнил, что процесс может пойти мирно, что будет лучшим исходом и для остатков РФ и для всего региона. Однако не исключен вариант и того, что Москва попытается топить в крови республики, возжелавшие свободы по чеченскому сценарию. В целом, по его данным, уход России с Кавказа абсолютно неизбежен.

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