В Броварах под Киевом прогремел взрыв и начался пожар

В Броварах под Киевом прогремел взрыв и начался пожар1
- 18.01.2023, 10:11
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(обновлено) На территорию детского сада упал вертолет.
В Броварах Киевской области сегодня, 18 января раздался взрыв. Также сообщается о пожаре в городе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
«Сегодня в Броварах был слышен взрыв», - пишут в сети.
Предварительно допускается, что возле одного из детсадов мог упасть вертолет или же другой воздушный объект.
Также в сети распространяются кадры пожара, возникшего в городе (вблизи здания детского сада) после взрыва.
Обновлено
В Офисе президента Украины сообщили о падении летательного аппарата.
«Только что на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат. Выясняем данные о пострадавших и обстоятельствах. ГСЧС и все службы уже на месте», - написал заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.
Как пишет телеграм-канал «Реальный Киев», ссылаясь на слова очевидцев, в Броварах произошло падение вертолета или БПЛА. Также в сети появились кадры, как якобы горит детский сад.
Позже «Реальный Киев» добавил, что вокруг все затянуто дымом и горит, слышны крики, все спецслужбы на месте.
Обновлено 10:15
«В Броварах на Киевщине вблизи детского сада упал вертолет, вспыхнул пожар. Людей эвакуируют», - сообщила «Суспильному» представитель полиции Киевщины Прянишникова.
В результате падения вертолета вблизи детсада в Броварах погибли 5 человек, среди них могут быть дети. Об этом в комментарии УНИАН сообщила представитель полиции Киевщины:
«Предварительно, упал вертолет рядом с детским садиком. Есть уже информация о 5 погибших..., предварительно могут быть погибшие среди детей».
Прянишникова добавила, что на месте происшествия уже присутствует глава полиции Киевской области Андрей Небитов.
«В городе Бровары рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. Во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения. На данный момент всех эвакуировали. Есть пострадавшие», - написал глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.