Гибель руководства МВД Украины в Броварах: новые подробности 5 18.01.2023, 15:56

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На трагедию отреагировал президент Владимир Зеленский.

В Броварах Киевской области утром 18 января произошла авиакатастрофа. Из-за падения вертолета ГСЧС погибли минимум 17 человек, из них четверо — дети. Среди жертв руководство Министерства внутренних дел Украины: министр Денис Монастырский, государственный секретарь Юрий Лубкович и первый заместитель министра Евгений Енин.

Сайт Charter97.org собрал все, что на данный момент известно о трагедии.

Вертолет летел на Харьковщину

Вертолет летел в командировку «в одну из горячих точек, где сейчас продолжаются боевые действия», сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко во время брифинга. Председатель Управления Национальной полиции в Харьковской области отметил, что должен был встретить вертолет на Харьковщине.

Около 9:30 утра о мощном взрыве в Броварах написали местные жители в Сети. Выяснилось, что вертолет упал в районе детского сада и жилого дома в городе. Там вспыхнул сильный пожар.

В ГСЧС уточнили, что разбился вертолет ЕС-225 (бортовый номер 54). На борту находились девять человек, все они погибли: шесть человек оперативной группы МВД, включая руководство Министерства внутренних дел, а также три члена экипажа ГСЧС - Олександр Василенко, Константин Коваленко, Иван Касьянов.

Фото: Associated Press

Известно о 17 погибших и 30 раненых

Во время трагедии в саду, где вспыхнул пожар, находились дети и сотрудники заведения. По состоянию на 14:00 было обнаружено 17 погибших, из них 4 ребенка и 9 человек, которые находились на борту. Также травмы получили 25 человек, из них 11 детей. Пострадавшие были госпитализированы в больницы.

Пострадавшим оказывают необходимую помощь. На месте работают все оперативные службы. Продолжается разбор завалов.

Во время падения вертолет повредил детский сад, остекление в 14-этажном жилом доме и три легковых автомобиля.

Фото: Associated Press

Причина авиакатастрофы в Броварах

Причина авиакатастрофы и имена других жертв пока неизвестны.

«На месте работают представители СБУ, ДБР, Нацполиции. Если будут причины считать, что это теракт или покушение на государственных деятелей, то падение вертолета будет расследовать СБУ. Пока ни подтверждения, ни опровержения этой версии нет», — сообщили ТСН источники в правоохранительных органах, комментируя падение вертолета.

Вертолет загорелся еще в небе?

Местные жители Броваров рассказали, что вертолет якобы загорелся еще в воздухе, а уже потом упал, задев детский сад.

Фото: Associated Press

«Мы живем рядом с тем двором, куда упал вертолет. Моя сестра, которая шла в тот момент в магазин, увидела, что при падении, еще в небе этот вертолет уже горел», - рассказала одна из жительниц Броваров.

Другие местные жители, над чьими домами пролетел вертолет, тоже подтверждают, что он загорелся еще в небе.

«Аллея любви была свободна, мог сесть туда, но он кружил, я тогда вела малышей в школу и садик, все слышала», - пишет жительница Броваров в местном Telegram-канале.

Другие люди отмечают, что над городом с утра навис сильный туман, в результате чего пилот мог просто не видеть, куда приземлить летательный аппарат. Также местные говорят, что звук вертолета был нестабильный, «было слышно, что с ним что-то не так».

Фото: Associated Press

Свидетелей просят немедленно обратиться в полицию

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко призвал свидетелей авиакатастрофы оперативно обратиться в полицию.

«Просьба свидетелям происшествия в Броварах оперативно обратиться в полицию. Это поможет в выяснении обстоятельств трагедии», - написал он.

Фото: Associated Press

На трагедию отреагировал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства произошедшего.

«Мои соболезнования всем родным и близким погибших! Денис, Евгений, Юрий, команда МВД... настоящие патриоты Украины. Светлая память! Светлая память всем, чьи жизнь унесло это черное утро!» – написал Зеленский.

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