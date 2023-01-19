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В Гомеле на телевидении прошли увольнения

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  • 19.01.2023, 20:30
  • 7,518
В Гомеле на телевидении прошли увольнения
Станислав Галковский

Под них попал известный местный пропагандист.

На Гомельском телевидении прошли увольнения, под которые попали 8 человек. Причина «зачистки», которая прошла в конце прошлого года, пока неизвестна.

Как пишет «Флагшток», среди уволенных оказался известный местный пропагандист Станислав Галковский, который вел на телевидении программу (сейчас у нее другой ведущий). Его фамилия исчезла и со страницы «Авторы» на сайте газеты «Гомельские ведомости», где он занимал должность заместителя главного редактора.

Проверки на телевидении начались после того, как «зачистили» радио 107.4 FM в Гомеле. В октябре 2022-го там уволили троих работников из-за упоминания в прямом эфире известного российского журналиста и блогера Юрия Дудя.

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