Россия «бросает своих» под Макеевкой 10 Александр Невзоров

2.01.2023, 15:42

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Александр Невзоров

Выяснять количество убитых никто и не будет.

Цифры забитых в Макеевке мобиков «мерцают» от 100 до 700. Ничего удивительного. И дело не в том, что эти цифры действительно никто не знает. Они не интересны. И прежде всего — русским.

Выяснять количество убитых никто и не будет.

Основная масса мертвецов и раненых глубоко под развалинами.

Их уже запрессовало сложившимимся этажами.

Для того, чтобы полностью разобрать руины гигантского здания макеевского ПТУ № 19 на кремлевской улице понадобятся около 100 единиц тяжелой строительной техники, несколько недель, большие краны, тысячи рук и т.д.

Разумеется, никто этим заниматься не будет. Пока шумит пресса и интернет, в развалинах лениво ковыряется пара экскаваторов.

Через три дня новость потускнеет — и укатят даже они. Раненые, полурасплющенные, задавленные — постонут и умрут.

Неподсчитанные и никому не интересные трупы мобиков останутся гнить под бетонными завалами.

Солдатское мясо в России настолько дешево, что считать его нет смысла. К тому же существует русская армейская многовековая традиция, которая исполняется неукоснительно: «бросать своих».

Кутузов, отступая в панике с Бородинского поля бросил 30.000 русских раненых, Суворов оставил умирать в альпийских снегах около 1000 своих изувеченных «чудо-богатырей».

Можно вспомнить «Курск», жд вокзал в Грозном и еще сотни примеров.

Александр Невзоров, Telegram

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