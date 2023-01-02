Россия «бросает своих» под Макеевкой

Россия «бросает своих» под Макеевкой10
- Александр Невзоров
- 2.01.2023, 15:42
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Выяснять количество убитых никто и не будет.
Цифры забитых в Макеевке мобиков «мерцают» от 100 до 700. Ничего удивительного. И дело не в том, что эти цифры действительно никто не знает. Они не интересны. И прежде всего — русским.
Выяснять количество убитых никто и не будет.
Основная масса мертвецов и раненых глубоко под развалинами.
Их уже запрессовало сложившимимся этажами.
Для того, чтобы полностью разобрать руины гигантского здания макеевского ПТУ № 19 на кремлевской улице понадобятся около 100 единиц тяжелой строительной техники, несколько недель, большие краны, тысячи рук и т.д.
Разумеется, никто этим заниматься не будет. Пока шумит пресса и интернет, в развалинах лениво ковыряется пара экскаваторов.
Через три дня новость потускнеет — и укатят даже они. Раненые, полурасплющенные, задавленные — постонут и умрут.
Неподсчитанные и никому не интересные трупы мобиков останутся гнить под бетонными завалами.
Солдатское мясо в России настолько дешево, что считать его нет смысла. К тому же существует русская армейская многовековая традиция, которая исполняется неукоснительно: «бросать своих».
Кутузов, отступая в панике с Бородинского поля бросил 30.000 русских раненых, Суворов оставил умирать в альпийских снегах около 1000 своих изувеченных «чудо-богатырей».
Можно вспомнить «Курск», жд вокзал в Грозном и еще сотни примеров.
Александр Невзоров, Telegram