Не только Макеевка: стало известно про еще одну массовую гибель российских «мобиков» 4 2.01.2023, 20:53

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Россия информацию об этом скрывает.

В оккупированном селе Червонопоповка Северодонецкого района Луганщины недавно произошел инцидент, похожий со взрывами в Макеевке.

Об этом призналась российская пропагандистка Анастасия Кашеварова, в публикациях которой иногда встречается критика в адрес военно-политического руководства РФ, сообщает ТСН.

По ее словам, Макеевка – не первый случай.

- Краснопоповка – аналогичная ситуация. ...Если исключить случай, что «пронесло и фортануло» — (оккупанты — Ред.) погибают от артобстрелов от собственной глупости, но в основном из-за халатности и тупоголовости высшего командования, — отметила она.

Кашеварова опубликовала письмо своей подписчицы, которая спрашивает, почему «о Макеевке пишут, а о Краснопоповке нигде не было информации, а там тоже погибли многие мобилизованные».

Журналист Денис Казанский обратил внимание, что на скрине, где Кашеварова зарисовала количество погибших в Краснопоповке, фигурирует цифра 200.

- В Краснопоповке Луганской области погибли около 200 человек. Сначала российские пропагандисты скрыли эту историю, но сегодня слили и эти цифры на криворуких скринах, — отметил Казанский.

Кроме того, пропагандисты сообщили о таком же взрыве в Сватово, на что обратил внимание украинский блогер Роман Шрайк.

Напомним, в новогоднюю ночь, ровно в полночь, было уничтожено здание бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке, где находились мобилизованные солдаты российской армии. Известно, что в помещении могло находиться до 600 «мобиков».

Официально Минобороны РФ признало гибель в Макеевке 63 мобилизованных. Однако даже сами российские пропагандисты признают, что количество погибших намного больше.

Позже Генштаб ВСУ сообщил, что в Макеевке была уничтожена и вражеская техника.

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