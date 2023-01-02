Не только Макеевка: стало известно про еще одну массовую гибель российских «мобиков»4
- 2.01.2023, 20:53
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Россия информацию об этом скрывает.
В оккупированном селе Червонопоповка Северодонецкого района Луганщины недавно произошел инцидент, похожий со взрывами в Макеевке.
Об этом призналась российская пропагандистка Анастасия Кашеварова, в публикациях которой иногда встречается критика в адрес военно-политического руководства РФ, сообщает ТСН.
По ее словам, Макеевка – не первый случай.
- Краснопоповка – аналогичная ситуация. ...Если исключить случай, что «пронесло и фортануло» — (оккупанты — Ред.) погибают от артобстрелов от собственной глупости, но в основном из-за халатности и тупоголовости высшего командования, — отметила она.
Кашеварова опубликовала письмо своей подписчицы, которая спрашивает, почему «о Макеевке пишут, а о Краснопоповке нигде не было информации, а там тоже погибли многие мобилизованные».
Журналист Денис Казанский обратил внимание, что на скрине, где Кашеварова зарисовала количество погибших в Краснопоповке, фигурирует цифра 200.
- В Краснопоповке Луганской области погибли около 200 человек. Сначала российские пропагандисты скрыли эту историю, но сегодня слили и эти цифры на криворуких скринах, — отметил Казанский.
Кроме того, пропагандисты сообщили о таком же взрыве в Сватово, на что обратил внимание украинский блогер Роман Шрайк.
Напомним, в новогоднюю ночь, ровно в полночь, было уничтожено здание бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке, где находились мобилизованные солдаты российской армии. Известно, что в помещении могло находиться до 600 «мобиков».
Официально Минобороны РФ признало гибель в Макеевке 63 мобилизованных. Однако даже сами российские пропагандисты признают, что количество погибших намного больше.
Позже Генштаб ВСУ сообщил, что в Макеевке была уничтожена и вражеская техника.