«За две минуты до падения вертолета Монастырский отправил мне смс»1
- 20.01.2023, 8:23
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Секретарь СНБО Данилов рассказал шокирующие подробности трагедии в Броварах.
Секретарь совета национально безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о трагических последствиях авиакатастрофы в Броварах, где погибло руководство МВД.
Данилов рассказал, что 18 января президент Украины Владимир Зеленский планировал провести заседание Ставки верховного главнокомандующего, в которой должен был принять участие погибший министр внутренних дел Денис Монастырский.
«Президент вчера (18 января, - ред.) должен был собирать Ставку верховного главнокомандующего, на 10:00. Обычно мы это никогда не афишируем», - заявил Данилов в эфире«Говорить Великий Львів» .
По словам Алексея Данилов, Монастырский планировал подключиться к Ставке из Полтавы.
«Министр внутренних дел должен был выйти из Полтавы на 10 часов на эту Ставку. Крайнее смс я от него получил в 08:07 - и буквально через считанные минуты произошла эта ужасная катастрофа», - добавил он.
Секретарь СНБО подчеркнул, что сейчас идет следствие, выясняются все обстоятельства катастрофы.