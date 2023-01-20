«За две минуты до падения вертолета Монастырский отправил мне смс» 1 20.01.2023, 8:23

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Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook

Секретарь СНБО Данилов рассказал шокирующие подробности трагедии в Броварах.

Секретарь совета национально безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о трагических последствиях авиакатастрофы в Броварах, где погибло руководство МВД.

Данилов рассказал, что 18 января президент Украины Владимир Зеленский планировал провести заседание Ставки верховного главнокомандующего, в которой должен был принять участие погибший министр внутренних дел Денис Монастырский.

«Президент вчера (18 января, - ред.) должен был собирать Ставку верховного главнокомандующего, на 10:00. Обычно мы это никогда не афишируем», - заявил Данилов в эфире«Говорить Великий Львів» .

По словам Алексея Данилов, Монастырский планировал подключиться к Ставке из Полтавы.

«Министр внутренних дел должен был выйти из Полтавы на 10 часов на эту Ставку. Крайнее смс я от него получил в 08:07 - и буквально через считанные минуты произошла эта ужасная катастрофа», - добавил он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что сейчас идет следствие, выясняются все обстоятельства катастрофы.

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