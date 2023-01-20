Певицу Мерием Герасименко, которая исполнила украинскую песню, приговорили к трем годам «домашней химии» 9 20.01.2023, 20:01

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Мерием Герасименко,

Дело рассматривала судья Виктория Шабуня.

В Минске суд приговорил к трем годам «домашней химии» певицу Мерием Герасименко.

Девушку обвиняли по статье 342 УК Беларуси о грубом нарушении общественного порядка. Дело рассматривала судья Виктория Шабуня, которая известна множеством «политических» и абсурдных приговоров.

Напомним, Мерием Герасименко задержали в начале августа прошлого года после того, как она сыграла концерт на террасе бара «Банки-бутылки» в центре Минска, на улице Зыбицкой. Среди прочих она исполнила песни украинской группы «Океан Эльзы». Девушку осудили сначала на 15 суток, потом еще раз на тот же срок, но на свободу она так и не вышла.

Кроме певицы, силовики также задержали владельца бара Андрея Жука и нескольких сотрудников (а позже и жену владельца). С тех пор бар закрыт.

Впоследствии стало известно, что в отношении Герасименко возбуждено уголовное дело. Ранее силовики утверждали, что в 2020 году девушка участвовала в акциях протеста. Правозащитники признали ее политзаключенной.

В управлении культуры Мингорисполкома пояснили, что произошедшее в баре «Банки-Бутылки» не связано с песней, которую исполнила Мерием Герасименко. Причина в том, что «данное мероприятие не было санкционировано ни с одним органом госуправления».

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