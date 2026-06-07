закрыть
7 июня 2026, воскресенье, 12:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В мае Украина освободила больше территорий, чем захватила Россия

  • 7.06.2026, 11:18
В мае Украина освободила больше территорий, чем захватила Россия

Аналитики ISW раскрыли подробности.

Эффективность российской наступательной кампании снижается, несмотря на применение различных методов картографирования для анализа ситуации на поле боя. Украинские военные в мае освободили больше территории, чем удалось захватить россиянам.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По оценкам аналитиков, в мае российские войска захватили или проникли на территорию около 40 кв. км, при этом потеряли контроль над примерно 280 кв. км.

В апреле россияне захватили или проникли на территорию около 28 кв. км, но потеряли контроль над примерно 116 кв. км.

В то же время ISW зафиксировал, что часть «продвижений» России - это лишь временные проникновения вглубь позиций Украины.

Районы, в которые российские войска, иногда очень небольшими группами из нескольких солдат, инфильтрировались и сохраняют ограниченное присутствие, не контролируются россиянами в доктринальном смысле.

В то же время отмечается, что текущая боевая ситуация, а именно частые изменения украинских и российских позиций, рост зоны поражения дронами, затрудняет точные расчеты по достижениям и потерям.

Кроме того, несмотря на то, что источники используют различные методологии подсчета, но все же приходят к общим общим выводам относительно продвижений России и Украины на поле боя.

В ISW отметили, что на этом фоне кремлевские чиновники продолжают отвергать любое урегулирование путем переговоров, которое не решает «коренные причины» войны в Украине.

Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в видеообращении по случаю дня русского языка, что восстановление прав русских и русскоязычного населения в Украине «является необходимым условием для долгосрочного мирного урегулирования».

«Дальнейшая преданность Кремля начальным военным целям России происходит на фоне снижения боевых возможностей РФ и замедления российского продвижения», - отмечают аналитики.

Наступление России провалилось

Российское наступление замедлилось до самых низких показателей за последний год. Потери оккупантов бьют рекорды: ежемесячно гибнут или получают тяжелые ранения около 35 тысяч военных - и набор контрактников едва закрывает эту дыру.

Цена каждого километра продвижения выросла резко. Если осенью прошлого года Россия тратила 67 солдат на квадратный километр захваченных территорий, то в апреле - уже 179. А в мае - еще больше.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Жги, Рыгорыч
Жги, Рыгорыч Ирина Халип
С огоньком
С огоньком Аркадий Бабченко
Короткий курс истории
Короткий курс истории Виталий Портников
ИИ громит Кремль
ИИ громит Кремль Иван Яковина