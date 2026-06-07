В мае Украина освободила больше территорий, чем захватила Россия 7.06.2026, 11:18

Аналитики ISW раскрыли подробности.

Эффективность российской наступательной кампании снижается, несмотря на применение различных методов картографирования для анализа ситуации на поле боя. Украинские военные в мае освободили больше территории, чем удалось захватить россиянам.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По оценкам аналитиков, в мае российские войска захватили или проникли на территорию около 40 кв. км, при этом потеряли контроль над примерно 280 кв. км.

В апреле россияне захватили или проникли на территорию около 28 кв. км, но потеряли контроль над примерно 116 кв. км.

В то же время ISW зафиксировал, что часть «продвижений» России - это лишь временные проникновения вглубь позиций Украины.

Районы, в которые российские войска, иногда очень небольшими группами из нескольких солдат, инфильтрировались и сохраняют ограниченное присутствие, не контролируются россиянами в доктринальном смысле.

В то же время отмечается, что текущая боевая ситуация, а именно частые изменения украинских и российских позиций, рост зоны поражения дронами, затрудняет точные расчеты по достижениям и потерям.

Кроме того, несмотря на то, что источники используют различные методологии подсчета, но все же приходят к общим общим выводам относительно продвижений России и Украины на поле боя.

В ISW отметили, что на этом фоне кремлевские чиновники продолжают отвергать любое урегулирование путем переговоров, которое не решает «коренные причины» войны в Украине.

Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в видеообращении по случаю дня русского языка, что восстановление прав русских и русскоязычного населения в Украине «является необходимым условием для долгосрочного мирного урегулирования».

«Дальнейшая преданность Кремля начальным военным целям России происходит на фоне снижения боевых возможностей РФ и замедления российского продвижения», - отмечают аналитики.

Наступление России провалилось

Российское наступление замедлилось до самых низких показателей за последний год. Потери оккупантов бьют рекорды: ежемесячно гибнут или получают тяжелые ранения около 35 тысяч военных - и набор контрактников едва закрывает эту дыру.

Цена каждого километра продвижения выросла резко. Если осенью прошлого года Россия тратила 67 солдат на квадратный километр захваченных территорий, то в апреле - уже 179. А в мае - еще больше.

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