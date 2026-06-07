Что произойдет, если установить на авто шины с разным рисунком?1
- 7.06.2026, 11:11
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Об этом знают лишь единицы.
Многие владельцы автомобилей хотят комбинировать шины, чтобы сэкономить средства. Однако разный протектор на колесах может стать причиной проблем и рисков.
Почему все шины на автомобиле должны быть одинаковыми
Обычно не рекомендуется смешивать шины, ведь они должны быть одинакового размера, вида и типа, чтобы соответствовать заводским спецификациям по скорости, торможению, управляемости, устойчивости и требованиям к нагрузке. Это включает и соответствие рисунков протектора, пишет Jalopnik.
Что означают рисунки протектора
Эксперты отмечают, что шины бывают с симметричным, асимметричным или направленным рисунком протектора, и каждый из них работает по-разному.
Симметричные рисунки протектора являются наиболее распространенными. Их легко поворачивать, поскольку их можно устанавливать в любом направлении, но они обычно не обеспечивают наилучшее сцепление.
Асимметричные рисунки протектора разработаны для хорошей работы как в влажную, так и в сухую погоду.
В то же время направленные шины обеспечивают непрерывное сцепление на мокрых или заснеженных дорогах.
«Исходя из этого, нетрудно понять, почему смешивание шин с разными рисунками протектора может создавать проблемы с управляемостью, производительностью или безопасностью», — говорится в сообщении.
Когда можно смешивать рисунки протектора на шинах
Если передние всесезонные шины автомобиля изнашиваются быстрее, чем задние, то их можно заменить на другие, даже если они другой марки и производства.
Однако устанавливать шины с одинаковым рисунком протектора и брендом нужно на одну и ту же ось. То есть левая и правая шины на передней оси должны быть одинаковыми, и то же самое касается задней.