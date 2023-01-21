В Курской области РФ снова прогремели взрывы

В Курской области РФ снова прогремели взрывы2
- 21.01.2023, 16:14
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Местные власти заявили об атаке беспилотника.
В Курской области РФ 21 января прогремели взрывы. Местные власти заявили об обстреле мелькомбината в поселке Теткино. На объект якобы сбросили две гранаты с беспилотника. Пострадавших в результате взрывов нет. Об этом губернатор курской области Роман Старовойт написал в соцсетях.
Оккупанты обвинили в обстреле Вооруженные Силы Украины. Украинские военные эту информацию не подтверждают.
Как ранее писал сайт Charter97.org, 11 января в Курской области прогремел мощный взрыв, были ранены военные РФ.