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В Курской области РФ снова прогремели взрывы

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  • 21.01.2023, 16:14
  • 3,578
В Курской области РФ снова прогремели взрывы

Местные власти заявили об атаке беспилотника.

В Курской области РФ 21 января прогремели взрывы. Местные власти заявили об обстреле мелькомбината в поселке Теткино. На объект якобы сбросили две гранаты с беспилотника. Пострадавших в результате взрывов нет. Об этом губернатор курской области Роман Старовойт написал в соцсетях.

Оккупанты обвинили в обстреле Вооруженные Силы Украины. Украинские военные эту информацию не подтверждают.

Как ранее писал сайт Charter97.org, 11 января в Курской области прогремел мощный взрыв, были ранены военные РФ.

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