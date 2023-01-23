Ученые нашли простой способ омоложения мышц 23.01.2023, 9:20

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Известное упражнение имитирует действие омолаживающих молекул в мышцах.

Ученые из Университета Арканзаса и Университета штата Калифорния выяснили, что упражнения с отягощениями имитируют эффект омолаживающих молекул. Исследование опубликовано в Journal of Physiology.

Факторы Яманаки представляют собой четыре белка: Oct3/4, Sox2, Klf4 и c-Myc. Они могут возвращать некоторые виды клеток в состояние стволовых. Ранее было показано, что у грызунов факторы Яманаки могут смягчить признаки старения.

Исследователи сравнили стареющих мышей, которые имели доступ к колесу для упражнений с отягощениями, с генетически модифицированными мышами, в организме которых активно производились факторы Яманаки (все или только Myc, чье производство запускается тренировкой мышц).

Ученые выяснили, что упражнения меняют состав веществ в мышечных клетках аналогично факторам Яманаки, делая их более похожими на молодые. Авторы отметили, что благоприятный эффект физических упражнений может быть частично связан с производством Myc в мышцах.

Тем не менее, «искусственный» Myc никогда не сможет заменить эффекты тренировок. Более того, в определенных условиях он может повышать риск рака, поэтому манипулирование его производством в организме сопряжено с опасностями. Авторы работы считают, что их результаты показали: тренировки — это самое сильное лекарство, которое у нас есть.

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