В Беларуси задержан ведущий инженер «Могилевэнерго»5
- 23.01.2023, 12:15
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До суда мужчину поместили в ИВС.
В приближенных к силовикам телеграм-каналах появилось «покаянное» видео ведущего инженера «Могилевэнерго». Скорее всего, речь идет о первом заместителе генерального директора — главном инженере РУП «Могилевэнерго» Александре Шишове.
«Оперативниками ГУБОП установлен ведущий инженер одного из градообразующих предприятий Могилева, который предал дружный коллектив, предприятие и Родину», — говорится в сообщении силовиков.
В чем именно его обвиняют, не сообщается. Но силовики отметили, что до возбуждения ряда уголовных дел, мужчина будет находиться в ИВС «за распространение экстремистских материалов в Интернете».