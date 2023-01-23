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В Беларуси задержан ведущий инженер «Могилевэнерго»

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  • 23.01.2023, 12:15
  • 5,416
В Беларуси задержан ведущий инженер «Могилевэнерго»
Александр Шишов

До суда мужчину поместили в ИВС.

В приближенных к силовикам телеграм-каналах появилось «покаянное» видео ведущего инженера «Могилевэнерго». Скорее всего, речь идет о первом заместителе генерального директора — главном инженере РУП «Могилевэнерго» Александре Шишове.

«Оперативниками ГУБОП установлен ведущий инженер одного из градообразующих предприятий Могилева, который предал дружный коллектив, предприятие и Родину», — говорится в сообщении силовиков.

В чем именно его обвиняют, не сообщается. Но силовики отметили, что до возбуждения ряда уголовных дел, мужчина будет находиться в ИВС «за распространение экстремистских материалов в Интернете».

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