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В Беларуси запретили продавать подсолнечное масло российского производства

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  • 23.01.2023, 14:38
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В Беларуси запретили продавать подсолнечное масло российского производства

Продукция не соответствовала стандартам безопасности и маркировки.

По информации Госстандарта, принято решение запретить ввоз в Беларусь и продажу в торговых точках масло подсолнечное рафинированное дезодорированное под названием «Жемчужина Кубани». Производителем этой продукции оказалась российская компания «Агро-трейд», а поставщиком в Беларусь — ООО 2011 «РольфТрэйд».

Аналогичная мера коснулась масла подсолнечного рафинированного дезодорированного вымороженного с маркировкой «Твоя Кубань». Его произвели на ООО «Новотитаровский производственный комплекс» в Краснодарском крае, а импортерами на территорию Беларуси стали Е.С.Вечорко из Пинска и ООО «АдамантИмпорт».

Как выяснилось в ходе лабораторных испытаний, оба вида растительного масла не соответствуют требованиям технических регламентов по своей безопасности и маркировке.

«Фактически по результатам испытаний анизидиновое число, при регламентированном значении для масел подсолнечных рафинированных дезодорированных высшего сорта – не более 3,0, составило: 8,2 — для масла с маркировкой «Жемчужина Кубани»; 6,5 — для масла с маркировкой «Твоя Кубань»», — сообщили в Госстандарте.

Там пришли к выводу, что эта пищевая продукция не может быть идентифицирована за ту, которую выдается, поскольку указанное изготовителем в маркировке вводит потребителя в заблуждение. Ведь на самом деле, продукция не является маслом подсолнечным рафинированным дезодорированным высшего сорта.

Как ранее писал сайт Charter97.org, в начале нынешнего года Госстандарт запретил продажу в Беларуси российских сладостей, мороженого и сушеной рыбы, производители которых «забывали» указывать на маркировке синтетические красители и прочие добавки.

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