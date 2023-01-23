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Моноблок Apple для Лукашенко заменили на «монитор и системный блок» от «Горизонта»

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  • 23.01.2023, 19:44
  • 5,202
Моноблок Apple для Лукашенко заменили на «монитор и системный блок» от «Горизонта»

На AliExpress продается похожая модель.

Моноблок производства Apple в кабинете Александра Лукашенко заменили на «монитор и системный блок», который собрали на «Горизонте». Об это сообщил 23 января приближенный к его пресс-службе телеграм-канал.

Выяснилось, что заменить иностранный моноблок Александру Лукашенко предложил провластный блогер.

На сайте AliExpress «Зеркало» нашло монитор, который расположением кнопок на задней стенке очень похож на тот, который установили у Александра Лукашенко. Цена китайского монитора фирмы Anmite зависит от размера и характеристик. Стоимость варьируется от 100 до 320 евро.

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