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В Гомеле подросток по просьбе взрослого забрал забытый в магазине кошелек

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  • 23.01.2023, 21:18
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В Гомеле подросток по просьбе взрослого забрал забытый в магазине кошелек
иллюстрационное фото

Кого обвинили в краже?

Житель Гомеля подбил 13-летнего мальчика, вместе с которым пришел в магазин, украсть чужой забытый кошелек. Кто настоящий виновник кражи, стало понятно не сразу, однако впоследствии обвинения предъявили мужчине. Суд приговорил его к трем месяцам ареста и лечению от алкоголизма, пишет «Белка» со ссылкой на гомельскую прокуратуру.

Инцидент случился в сентябре в магазине «Копеечка», куда пришли 43-летний гомельчанин с сыном своей сожительницы. 13-летний мальчик должен был купить продукты для мамы, а его взрослый спутник — спиртное.

Покупательница, которая расплачивалась перед ними на кассе, забыла кошелек в корзинке, поставила ее под прилавок и ушла. Мужчина задумал украсть кошелек, но сам забрать его не решился, а попросил подростка.

– Преступность своего умысла обвиняемый осознавал полностью. Ребенку он не сказал о том, что совершается кража. Объяснил, что нужно будет догнать забывчивую тетю и вернуть ей кошелек. Поэтому мальчик спокойно выполнил просьбу, — сообщила заместитель прокурора города Гомеля Ирина Курбацкая.

К разочарованию мужчины, в кошельке оказались только мобильный телефон и троллейбусные талоны.

По словам Ирины Курбацкой, в первые минуты в краже имущества обвинили ребенка, однако впоследствии в милиции разобрались в ситуации.

Мужчина полностью признал вину, суд приговорил его к аресту сроком на три месяца. Также назначено принудительное лечение от хронического алкоголизма.

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