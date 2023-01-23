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Боррель: ЕС поддержит создание спецтрибунала для России

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  • 23.01.2023, 22:16
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Боррель: ЕС поддержит создание спецтрибунала для России
Жозеп Боррель

Россия должна заплатить за восстановление Украины.

Европейский Союз поддержит создание спецтрибунала по расследованию преступлений России в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление высокого представителя ЕС Жозепа Борреля во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Европейского Союза.

«Мы поддержим создание специального трибунала, предназначенного для расследования военных преступлений в Украине», - сказал Боррель.

Высокий представитель ЕС также подчеркнул, что Россия должна заплатить за восстановление Украины.

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