Боррель: ЕС поддержит создание спецтрибунала для России

Боррель: ЕС поддержит создание спецтрибунала для России3
- 23.01.2023, 22:16
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Россия должна заплатить за восстановление Украины.
Европейский Союз поддержит создание спецтрибунала по расследованию преступлений России в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление высокого представителя ЕС Жозепа Борреля во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Европейского Союза.
«Мы поддержим создание специального трибунала, предназначенного для расследования военных преступлений в Украине», - сказал Боррель.
Высокий представитель ЕС также подчеркнул, что Россия должна заплатить за восстановление Украины.