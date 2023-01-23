Школьник из Глубокого придумал историю про умершего папу и выманил деньги у сотни с лишним человек 3 23.01.2023, 22:23

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Что они сделали, когда все открылось.

Подросток из Глубокого придумал хитроумный способ разбогатеть: он разжалобил постороннюю женщину историей о якобы умершем отце и с ее помощью собрал на карту более двух тысяч рублей. На выдумку мальчика откликнулись более 120 человек, которые уже после разоблачения школьника предложили на эти деньги купить ему медицинский прибор, рассказали в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Как выяснилось, 14-летний мальчик познакомился с женщиной в минской больнице, куда попал с диабетом. Он рассказал ей о том, что его воспитывает только отец, а мать умерла несколько лет назад.

Уже после выписки девятиклассник позвонил новой приятельнице и рассказал «трагическую новость»: папа-дальнобойщик погиб в аварии, а сам он остался сиротой. Отзывчивая женщина написала в социальной сети пост с просьбой помочь ребенку и указала номер карты для перевода денег. На призыв откликнулись более 120 человек, которые всего за два дня перечислили почти 2 тысячи рублей.

Обман вскрылся, когда мальчика на фото к посту узнала соседка. Выяснилось, что подросток живет в приемной семье, и с его родителями все в порядке. Биологический отец тоже жив и здоров, работает в России. Карта, номер которой школьник передавал женщине, принадлежит его знакомой девушке.

Действиям мальчика будет дана правовая оценка. К слову, все собранные деньги отправители не стали забирать, а предложили подростку купить на них прибор для измерения сахара в крови.

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