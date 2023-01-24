Не бойтесь смерти Путина 8 Гарри Каспаров, Михаил Ходорковский

24.01.2023, 9:51

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Гарри Каспаров, Михаил Ходорковский

Если Запад будет стоять твердо, кремлевский режим, скорее всего, рухнет в ближайшем будущем.

Режим президента России Владимира Путина живет в долг. Ход истории меняется, и все, от успехов Украины на поле боя до стойкого единства и решимости Запада перед лицом путинской агрессии, указывает на то, что 2023 год станет решающим. Если Запад будет стоять твердо, путинский режим, скорее всего, рухнет в ближайшем будущем.

Тем не менее некоторые из ключевых партнеров Украины все еще отказываются предоставить Киеву оружие, необходимое для нанесения нокаутирующего удара. В частности, администрация президента США Джо Байдена, кажется, боится хаоса, который может сопутствовать решающему поражению Кремля. Она отказалась отправить танки, ракетные комплексы дальнего радиуса действия и беспилотники, которые позволили бы украинским силам дать бой захватчику, вернуть свою территорию и положить конец войне. Конец тиранического правления Путина действительно радикально изменит Россию (и остальной мир), но не так, как думает Белый дом. Вместо того, чтобы дестабилизировать Россию и ее соседей, украинская победа устранит мощную реваншистскую силу и укрепит дело демократии во всем мире.

Продемократически настроенные россияне, отвергающие тоталитарный путинский режим, — та группа, к которой принадлежат авторы данной статьи, — делают все возможное, чтобы помочь Украине освободить все оккупированные территории и восстановить территориальную целостность в соответствии с международно признанными границами 1991 года. Мы планируем, что будет после Путина. Российский комитет действия, коалиция оппозиционных групп в изгнании, которую мы учредили в мае 2022 года, стремится обеспечить справедливое возмещение Украине ущерба, причиненного путинской агрессией, привлечение к ответственности всех военных преступников и трансформацию России из мошеннической диктатуры в парламентскую федеративную республику. Другими словами, не нужно бояться надвигающегося конца путинского правления — его следует приветствовать с распростертыми объятиями.

Необоснованные страхи

Попытки Путина восстановить утраченную российскую империю обречены на провал. Поэтому настал момент для перехода к демократии и передачи власти на региональный уровень. Но чтобы такая политическая трансформация состоялась, Путин должен потерпеть военное поражение в Украине. Решительное поражение на поле боя разрушит ауру непобедимости Путина и разоблачит его как архитектора несостоявшегося государства, что сделает его режим уязвимым для внутренних вызовов.

Запад, и прежде всего Соединенные Штаты, способны оказать военную и финансовую поддержку, чтобы ускорить неизбежное и привести Украину к скорейшей победе. Но администрация Байдена до сих пор не объединилась вокруг очевидного эндшпиля войны, и некоторые официальные лица США предложили Киеву рассмотреть вопрос об отказе от части своей территории в стремлении к миру — предложения, которые не обнадеживают. Президент Украины Владимир Зеленский ясно дал понять, что украинский народ никогда не согласится на такую сделку. Любые территориальные уступки Путину неизбежно приведут к новой войне в будущем.

В основе нежелания Вашингтона предоставить необходимое вооружение лежит страх перед потенциальными последствиями решительного поражения России в Украине. Многие в администрации Байдена считают, что падение Путина может спровоцировать крах России, погрузив ядерное государство в хаос и укрепив Китай.

Но эти опасения преувеличены. Риск краха России, конечно, реален. Но при Путине, толкающем страну во все более централизованном и милитаризованном направлении, он сильнее, чем при демократическом федеральном режиме. Чем дольше нынешний режим остается у власти, тем выше риск непредсказуемого распада. Путинская агрессия обнажила внутреннюю нестабильность его модели правления, построенной на необходимости противостоять внешним врагам. Кремлевская мафия, превратившая Россию в плацдарм для своих военных планов, уже угрожала применением ядерного оружия в Украине. Поэтому Вашингтону следует опасаться не краха путинского режима, а того, что этот режим выживет.

Почти два десятилетия некоторые западные эксперты заявляли, что русский народ никогда не примет демократию и что Россия обречена на реваншизм. Действительно, путинская пропаганда сумела привить значительной части российского общества представление о том, что западные ценности совершенно чужды России. Но экономическая интеграция с Западом позволила другим странам избавиться от фашистского наследия. А более глубокая интеграция с Европой вкупе с условным ослаблением западных санкций могла бы помочь и России сделать то же самое.

Надежда превыше страха

После поражения Путина в войне России придется выбирать: либо стать вассалом Китая, либо начать реинтеграцию с Европой (сначала справедливо возместив Украине ущерб, нанесенный во время войны, и наказав виновных в военных преступлениях). Для большинства россиян выбор в пользу мира, свободы и процветания был бы очевиден — тем более в связи с быстрым восстановлением Украины.

Военное поражение Путина могло бы стать катализатором политических преобразований в России, что дало бы возможность тем, кто стремится к светлому будущему, демонтировать старый режим и создать новую политическую реальность. Российский комитет действия разработал проект этих преобразований, направленный на восстановление Российского государства «на принципах правового государства, федерализма, парламентаризма, четкого разделения властей и приоритета прав и свобод человека над абстрактными «государственными интересами».

Наша идея заключается в том, чтобы Россия стала парламентской республикой и федеративным государством с ограниченными централизованными полномочиями (теми, которые необходимы для проведения внешней и оборонной политики и защиты прав граждан) и гораздо более сильными региональными правительствами.

Но чтобы этого достичь, нужно время. В течение двух лет после роспуска путинского режима россияне изберут учредительное собрание, чтобы принять новую конституцию и определить новую систему региональных органов власти. Однако в краткосрочной перспективе, прежде чем эта ассамблея сможет собраться, потребуется переходный государственный совет с законодательными полномочиями для надзора за временным технократическим правительством. Его ядро будет состоять из россиян, приверженных верховенству закона, тех, кто публично отрекся от путинской войны и его нелегитимного режима. Большинство из них были вынуждены покинуть страну, чтобы иметь возможность свободно организовывать и создавать виртуальное гражданское общество заочно. Эта подготовка позволит нам действовать быстро и работать с западными державами, сотрудничество с которыми понадобится новому российскому правительству для стабилизации экономики.

Сразу же после прихода к власти этот госсовет заключил бы с Украиной мирный договор, признав границы 1991 года и справедливо компенсировав ущерб, причиненный войной Путина. Государственный совет также официально отверг бы имперскую политику путинского режима как внутри России, так и за рубежом, в том числе путем прекращения всякой формальной и неформальной поддержки пророссийских образований в странах бывшего Советского Союза. И это положило бы конец давней конфронтации России с Западом и начало — внешней политике, основанной на мире, партнерстве и интеграции в евроатлантические институты.

Внутри страны госсовет приступил бы к демилитаризации России, сокращению численности вооруженных сил и, как следствие, стоимости их содержания. Он распустил бы органы путинского полицейского государства, в том числе репрессивную Федеральную службу безопасности и Центр по борьбе с экстремизмом, и отменил все репрессивные законы, принятые во время путинского правления. Все политзаключенные будут освобождены и полностью реабилитированы, а также будет принята более широкая программа амнистии для сокращения общего числа заключенных в России.

На федеральном уровне государственный совет будет осуществлять люстрацию, проводя открытые и тщательные расследования в отношении бывших чиновников, чтобы дисквалифицировать тех, кто несет ответственность за злоупотребления предыдущего режима. Кроме того, он ликвидирует все политические партии и общественные организации, поддерживающие вторжение в Украину, чтобы они не могли мешать строить новую Россию. В то же время совет либерализует избирательное законодательство, упростит процесс регистрации политических партий и отменит введенные Путиным ограничения на проведение митингов, забастовок и демонстраций.

Госсовет также начнет процесс децентрализации страны, передачи широких полномочий регионам, в том числе в бюджетной сфере. Такие реформы ослабили бы всесильный имперский центр России: если федеральное правительство не будет иметь тотального контроля над государственными финансами, то у него не будет средств на военные авантюры.

Наконец, совет должен был бы обеспечить привлечение к ответственности военных преступников и высокопоставленных чиновников путинского режима. Виновных в самых страшных военных преступлениях будет судить международный трибунал, а остальных будет судить сама Россия. Для этого необходимо провести четкую грань между военными преступниками и бывшими оперативниками режима, предлагая последним различные формы компромисса, чтобы обеспечить мирный переход власти.

Это решающий момент для Украины. Байден может переломить ситуацию в пользу Киева, подкрепив свои заявления о поддержке поставкой танков и дальнобойного оружия. Он также может ускорить крах путинского режима, дав России шанс на демократическое будущее и продемонстрировав миру все безрассудство военной агрессии. Соединенные Штаты не должны позволить своим опасениям помешать осуществиться надежде Украины.

Гарри Каспаров, Михаил Ходорковский, Foreign Affairs

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