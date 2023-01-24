«Такого РФ еще не знала»: Герасимов пожаловался на интенсивные бои в Украине 8 24.01.2023, 10:42

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Валерий Герасимов

Российский генерал начал оправдываться за неудачи на фронте.

Российский генерал Валерий Герасимов, который две недели назад принял командование оккупационными войсками, пожаловался на интенсивность боев в Украине. Он признал, что система в РФ не била подготовлена к реалиям отправки «мобиков» на фронт.

При этом топ-оккупант из страны-агрессора заявил, якобы «спецоперация» ее войскам дается так трудно, поскольку приходиться бороться со «всем коллективным Западом». Слова Герасимова приводят росСМИ.

«Ныне под руководством генерального штаба проводится «специальная военная операция» в Украине. Такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала. Нашей стране и ее вооруженным силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад», – попытался оправдаться Герасимов.

Он заверил, что это якобы для стабилизации обстановки, «защиты новых территорий» и проведения наступательных действий РФ пришлось ввести в действие планы по проведению «частичной» мобилизации. Причем подчеркнул, мол, таких мероприятий не было со времен Второй мировой войны.

По его словам, в ходе них генштаб при взаимодействии с субъектами РФ привлек в армию 300 тысяч «мобиков».

«Необходимо отметить, что система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения. Поэтому пришлось все исправлять на ходу. Но в результате слаженных и профессиональных действий офицеров генерального штаба во взаимодействии с органами власти субъектов РФ на военную службу были призваны 300 тысяч граждан, пребывавших в запасе», – выразил убеждение Герасимов.

Напомним: Валерий Герасимов 11 января был назначен командующим объединенной группировкой войск Путина в Украине. Его заместителями стали генерал армии Сергей Суровикин (который был командующим оккупантами до него), а также главком сухопутных войск РФ генерал Олег Салюков и замначальника генштаба генерал-полковник Алексей Ким.

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