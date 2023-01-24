В Беларуси изменили правила установки навигационных пломб на фуры 24.01.2023, 11:26

Какие новшества ждут перевозчиков.

В Беларуси изменили правила установки навигационных пломб для грузовых автомобилей. Список нововведений опубликован на Национальном правовом портале.

С прошлого года навигационные пломбы стали обязательными для всех фур, следующих из Литвы, Латвии и Польши, если они зарегистрированы в ЕС. Правило касается даже пустых большегрузных автомобилей.

Сейчас к этому списку добавились товары повышенной опасности, помещенные под таможенную процедуру таможенного транзита.

Скорректирован и перечень товаров, на перевозку которых эти требования не распространяются. В исключения попали товары, перевозимые из Калининградской области в Беларусь через территории ЕС, а также тяжеловесные и крупногабаритные транспортные средства, для проезда которых нужно специальное разрешение.

Кроме того, в списке товаров, для которых пломбы не нужны, указаны живые животные и инкубационные яйца, международные почтовые отправления и иностранная безвозмездная помощь, которую растамаживают на белорусской территории, а также товары для личного пользования, в том числе транспортные средства, следующие своим ходом. Не распространяются правила и на товары, которые ввозят с территории России.

Постановление Совмина вступает в силу 25 января.

Навигационные пломбы ввели в Беларуси в 2020 году. Сейчас в страну почти полностью запрещен въезд фур европейских компаний. Им разрешается следовать только через определенные пункты пропуска в специально установленные места для перегрузки и перецепки.

Как ранее писал сайт Charter97.org, электронные пломбы стали катализатором, который обострил кризис на белорусско-европейской границе. Из-за того что на фуры стали ставить пломбы, в белорусских пунктах пропуска на границе с Польшей и Литвой образовались очереди.

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