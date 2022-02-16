Очереди на границе: как решить проблему грузоперевозок между Беларусью и ЕС 16.02.2022, 15:49

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фото: БЕЛСАТ

Ситуация с пересечением границы стала критической.

Кризис грузоперевозок на границе Беларуси и ЕС на этой неделе должно было рассмотреть правительство. К сожалению, совещание отложено по причине сложной эпидситуации. Подробности позиций участников рынка по выходу из кризиса рассказали в бизнес-ассоциациях российских и белорусских перевозчиков, пишет Office Life.

БАМАП отказалась официально комментировать свои инициативы, связанные с преодолением кризиса грузоперевозок на границе. Однако источник, знакомый с предложениями транспортных компаний, поступивших в ассоциацию, дал несколько пояснений.

Границу разгрузит реформа очереди?

Белорусские перевозчики констатируют: сложная ситуация с пересечением границы длится не один год, но сегодня стала критической. Для ее разрешения предлагается концептуально пересмотреть систему бронирования электронной очереди.

Подход «Белтаможсервиса» к формированию электронной очереди не учитывает перегрузку в пунктах пропуска. С одной стороны, есть возможность заблаговременно бронировать время прохождения транспортного средства, с другой, общая очередь на границе не регулируется.

«Когда на одну бронь желающих очень много, она проблему не решает. Везет тому, кто может бронь „ухватить“. Бронировать место в очереди можно за 2 недели. На практике же перевозчику очень трудно спрогнозировать, как он въедет на границу за 2 недели. Получается, что половина брони остается невостребованной», — комментируют в транспортных компаниях.

Перевозчики добавляют, что вне очереди проходит «скоропорт», опасные грузы, а остальным грузовикам приходится стоять в общей очереди. Они бы в этой очереди не стояли, если бы ее можно было регулировать.

БАМАП предложил новый подход к регулированию общей очереди: заблаговременное онлайн-бронирование, регистрация и возможность мониторинга очереди из офиса, чтобы не стоять перед пунктом пропуска. Такой подход поддерживает Минтранс, но одного желания изменений пока недостаточно.

Необходимо еще создать специальные накопительные площадки. Существующие зоны ожидания сегодня не позволяют вместить весь транспорт из очереди. Перевозчики, может, и рады въехать, но возможности операторов недостаточны, нет инфраструктуры, нет гостиничных услуг, элементарно — туалетов.

Отсюда и подход: отрегулировать общую очередь и создать нормальные зоны ожидания.

Еще один барьер: навигационные пломбы и банковские услуги

Главная претензия российской Ассоциации международных автомобильных перевозчиков в том, что количество навигационных пломб, имеющихся в пунктах пропуска в Беларуси, ограничено и не покрывает потребности перевозчиков. А банковские учреждения, работающие в пунктах пропуска, оказались не готовы к обработке значительно увеличившегося количества платежей за услуги пломбирования.

Представитель АСМАП Евгений Антипов в комментарии OL добавляет, что очереди из грузовиков на границе — вопрос комплексный, и здесь проблема не только в пломбах. После того как Польша закрыла пункт пропуска «Кузница», его пришлось перераспределить по другим направлениям.

Электронные пломбы стали катализатором, который обострил кризис на белорусско-европейской границе. Мы понимаем, что «Белтаможсервис» принимает дополнительные меры, чтобы исключить стояние в двух очередях, чтобы улучшить ситуацию с оформлением грузовиков, но вот только что приняли звонок: машина нашей компании 6 часов простояла на переходе «Козловичи» 14 февраля потому, что не было в достатке навигационных пломб

Затраты на одну пломбу — 115 евро, простои перед пунктом пропуска — 300 евро в сутки. По расчетам, самые скромные потери транспортников — это 1,3 тыс евро на 1 рейс непроизводительных затрат. Эти затраты рано или поздно отразятся на потребительских ценах, считают перевозчики.

По оценкам АСМАП, вдобавок Польша и Литва искусственно сдерживают грузопоток. Польская сторона через «Кукурыки» пропускает в двух направлениях не более 800 транспортных средств в сутки, при возможности пропускать 1000 и даже 1200 фур. Смены таможенных органов не усилены в пунктах пропуска, и они не справляются с ростом нагрузки.

Поэтому предложения АСМАП таковы: закупить необходимое количество пломб, отработать технологию их наложения, сами пломбы применять только в случаях перевозки подсанкционных товаров.

Это, может быть, позволило бы подвигнуть польскую и литовскую стороны прекратить изображать “итальянскую забастовку

Запрос о содействии в разрешении кризиса, направленный российскими перевозчиками коллегам — в польскую ассоциацию ZMPD, обернулся вежливым разъяснением о том, что в Польше связывают кризис грузоперевозок на границе с тем, что с 8 декабря 2021 года белорусская сторона ввела обязательное применение навигационных пломб при ввозе товаров автотранспортом в Беларусь с территории Польши и Литвы. По мнению польских перевозчиков, это и влияет на скорость прохождения таможенных процедур.

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