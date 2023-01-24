Ученые: Телескоп «Уэбб» нашел элементы жизни в самом холодном молекулярном облаке 1 24.01.2023, 12:02

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Телескопу удалось найти элементы обитаемых миров там, где формируются новые звезды и планеты.

Космический телескоп имени «Уэбб» обнаружил «строительные блоки жизни», которые заморожены внутри самых глубоких и самых холодных ледяных частиц, которые когда-либо были обнаружены в молекулярном облаке, пишет Daily Mail (перевод - «Фокус»).

С помощью космического телескопа ученым удалось обнаружить такие химические элементы и соединения, как метан, диоксид углерода, азот и этанол в молекулярном облаке «Хамелеон 1», которое расположено на расстоянии в 500 световых лет от нас. Это молекулярное облако является самым холодным из известных науке и его температура составляет примерно минус 300 градусов Цельсия. По словам ученых, данные элементы являются «строительными блоками жизни», которые могут способствовать появлению живых организмов на обитаемых планетах.

Согласно заявлению команды телескопа «Уэбб», молекулярное облако «Хамелеон 1» настолько холодное, что разные молекулы застыли внутри его ледяных частиц. Новое открытие доказывает, что более сложные, чем метанол, молекулы могут появиться в таких холодных облаках еще до появления звезд. Но десятки новых звезд сейчас проходят стадию формирования в особенно холодной, плотной и труднодоступной области молекулярного облака «Хамелеон 1».

- Если бы не высочайшая чувствительность приборов телескопа «Уэбб», то мы бы не смогли обнаружить эти элементы и соединения в глубине холодного облака, — говорит Клаус Понтоппидан из Института исследований космоса с помощью космического телескопа, штат Мэриленд, США.

По словам ученых, метан, азот, этанол и углерод являются важными компонентами атмосферы обитаемых планет и составляют основу сахаров, спиртов и простых аминокислот. Ученые считают, что многие планеты, которые будут сформированы в этом молекулярном облаке смогут получить многие из обнаруженных молекул.

- Это может говорить о том, что присутствие предшественников пребиотических молекул в планетных системах является обычным результатом звездообразования, а не уникальной особенностью нашей Солнечной системы, — говорит Понтоппидан.

Ученые продолжат свои исследования, чтобы понять, какое количество этих элементов и соединений, необходимых для жизни, сможет попасть на поверхности планет похожих на Землю или же станут частью газовых или ледяных гигантов.

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