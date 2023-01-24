Сколько, по мнению министра ЖКХ, белорусы тратят на коммуналку 5 24.01.2023, 13:23

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Лукашисты совсем оторвались от реальности.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель считает, что белорусы тратят на оплату коммунальных услуг «около 5% дохода работающей семьи».

Он привел расчеты. По его словам, в 2020—2021 годах средняя семья тратила на коммуналку «4,7−4,8% своего бюджета». Это при условии, что семья живет в типовой квартире и в ней двое работающих с зарплатой в размере «средней по стране».

Если же речь о пенсионерах, то семья из двух получающих среднюю пенсию тратит на ЖКУ «чуть больше 10%», сообщил министр.

Отметим, что недавно читательница рассказала Charter97.org, что у нее квартплата за месяц поднялась сразу на $24.

В какую сумму или процент от дохода оплата коммунальных услуг обходится вашей семье?

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