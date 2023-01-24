Лукашенко уволил своего помощника по вопросам развития финансово-кредитной системы 24.01.2023, 19:10

Валерий Бельский

Ранее Валерий Бельский был заместителем главы администрации диктатора.

Валерий Бельский освобожден от должности помощника Александра Лукашенко по вопросам развития финансово-кредитной системы и назначен членом «cовета республики национального собрания». Соответствующий указ был подписан 24 января.

Ранее Бельский был заместителем главы администрации Лукашенко. В июне 2020 года он был освобожден от этого поста и назначен помощником Лукашенко по вопросам развития финансово-кредитной системы. Его кресло замглавы администрации занял Дмитрий Крутой, которого в конце 2022 года перевели на должность посла в России.

До работы в администрации Бельский занимал различные посты. Он был и директором Института экономики Национальной академии наук, и ректором Института подготовки научных кадров НАН Беларуси, и помощником члена Коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии, и исполняющим обязанности директора Института системных исследований в АПК НАН Беларуси. Свою трудовую карьеру он начинал с должности главного экономиста совхоза «Калиновский» Белыничского района Могилевской области.

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