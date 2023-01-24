Politico: У Байдена рассматривают передачу Украине до полсотни Abrams

Politico: У Байдена рассматривают передачу Украине до полсотни Abrams1
- 24.01.2023, 22:01
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Власти США могут уже на этой неделе анонсировать поставки своих танков в Украину.
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает передачу Украине «значительного» количества танков Abrams. Речь может идти о десятках единиц техники.
Об этом Politico рассказали два американских чиновника.
По их словам, власти США могут уже на этой неделе анонсировать поставки своих танков в Украину. При этом один из чиновников уточнил, что «администрация Байдена рассматривает возможность отправки от 30 до 50 танков Abrams».
Собеседники издания также рассказали, что Пентагон никогда не снимал свои танки с рассмотрения в вопросе военной помощи Украине.