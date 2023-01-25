Британский вице-маршал высказался о возможном наступлении на Киев из Беларуси 25.01.2023, 4:59

Шон Белл

Такой вариант нельзя исключать.

Сейчас на большей части фронта наблюдается так называемое затишье. Боевые действия продолжаются, однако ни одна из сторон еще не идет в мощное наступление. Однако оно может начаться уже весной. Российский диктатор Владимир Путин может отдать приказ не только о захвате всей Донецкой области, но и Киева. Об этом заявил вице-маршал авиации Британии в отставке Шон Белл, сообщает Sky News.

Столица Украины находится под большой угрозой, ведь новое наступление может произойти именно с территории Беларуси. К тому же Путин хочет удержать позиции оккупантов на юге Украины, потому что боится потерять Крым.

«Путин также будет пытаться укрепить преимущественно оккупированный регион Запорожья, чтобы избежать украинского прорыва. Кроме того, россияне могут угрожать столице Украины Киеву, вероятно, из Беларуси», - говорится в сообщении.

Вместе с тем Кремль хочет усилить войска оккупантов в Луганской области, ведь именно там украинские защитники продолжают достигать успехов. ВСУ взяли под огневой контроль трассу Кременная – Сватово и продвигаются в сторону самого населенного пункта Кременная.

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