Поднявшие бунт «мобики» из Ярославля внезапно перестали выходить на связь 3 25.01.2023, 8:21

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Российские военные в последнем телефонном разговоре призвали родственников «бить тревогу».

Российские «мобики» из Ярославской области, которые ранее публично пожаловались на свое командование и плохое обеспечение «второй армии мира», перестали выходить на связь. Перед этим в видеообращении они сообщили, что их обвинили в дезертирстве после отступления с позиций, которые нельзя было удержать с одними автоматами.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Место Силы Ярославль» со ссылкой на родственников мобилизованных. Соответсвующий приказ об отступлении «мобикам» дали их командиры.

Известно, что у военных страны-агрессора не было не только оружия, но также еды, воды и снаряжения. После огласки такой неприглядной правды про ситуацию в армии РФ один их мобилизованных сказал своей родственнице следующее: «Бей тревогу, а то завтра не увидишь меня в живых». Это был их последний телефонный разговор.

Близкие «мобиков» рассказали, что после публикации обращения к солдатам приехал ОМОН. Кроме того, «военная комиссия» из Луганской области потребовала, чтобы они вернулись на оставленные ранее позиции.

Родственники мобилизованных из Ярославской области считают, что у них отобрали средства связи и распределили по разным частям. Родные 70 солдат, которые не выходят на связь, попытались найти адвоката, но пока никто из них не захотел им помочь.

Россияне также обратились по поводу пропажи «мобиков» к российскому диктатору Владимиру Путину, написали письмо в военную прокуратуру и записались на прием к министру обороны Сергею Шойгу.

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