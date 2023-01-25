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Плотина прорвана

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 25.01.2023, 13:00
  • 1,034
Плотина прорвана

Мистера «Провал во всем» ждет интересная встреча с «Леопардом».

Кажется, плотина прорвана. Немецкие тяжелые танки «Леопард» пойдут в Украину – из Германии, других европейских стран. И украинских танкистов Европа обучит.

Ведь великий геополитик любит кошачьих. Пожалуйста, принимайте.

До чего же провальный руководитель Путин. Хотел, непонятно почему, «демилитаризации» Украины. И вот, «Леопарды» туда приедут, «Абрамсов» ждут. Это «по плану, строго по плану»?

Кто мог подумать год назад, что Украина получит основные танки стран НАТО? Путин прямо какой-то катализатор вооружения Украины. Поразительный человек. Мистер «Провал во всем».

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