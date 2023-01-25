Пригожин получил «черную метку» 25.01.2023, 14:53

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Приговор уже готовится к реализации.

Тиражируемая в российских СМИ новость о том, что Украина якобы готовит покушение на создателя российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина – признак того, что его готовятся ликвидировать сами россияне. Об этом заявило 25 января в Telegram( управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ.

«Все чаще и чаще, особенно в пророссийском медийно-информационном пространстве, форсируется эта новость. И это может свидетельствовать лишь о том, что в «воинствующей верхушке» российских оккупационных войск идет «внутренняя война», – сказано в сообщении.

По мнению страткома ВСУ, создатель ЧВК рано почувствовал себя «царем горы», неоднократно позволяя себе очень резкие и откровенные высказывания в адрес руководства из России. В результате «Пригожин, похоже, получил «черную метку», добавили там.

«Это приговор, который, несомненно, уже готовится к реализации и, конечно, под соусом «это все укро-ДРГ» (украинская диверсионно-разведывательная группа. – ред.). В данном конкретном случае мы не против [заявлений оккупантов о якобы причастности Украины]», – подчеркнули в ВСУ.

Украинские военные призывают оккупантов не ограничиваться создателем ЧВК «Вагнер».

«Единственное, хочется попросить у режиссеров будущей постановки – не ограничиться одним только Пригожиным. Покупаем попкорн, готовим удобные кресла и ждем шоу, потому что оно уже началось, сомнения нет», – подытожили в страткоме ВСУ.

О том, что Кремль не исключает подготовку покушения на Пригожина, спикер президента Рф Владимира Путина Дмитрий Песков заявил 24 января, сообщало российское пропагандистское агентство РИА «Новости». Спикер заявил, что информацией о возможном покушении должны заниматься спецслужбы РФ.

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