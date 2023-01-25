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Украинские морпехи феерично разгромили колонну бронетехники оккупантов

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  • 25.01.2023, 16:54
  • 3,900
Украинские морпехи феерично разгромили колонну бронетехники оккупантов

Врага застали на понтонной переправе.

36-я отдельная бригада украинской морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского показала кадры отработки по российским войскам возле села Водяное на Донецком направлении.

Сообщается, что ударами уничтожена понтонная переправа врага, обезврежены целые колонны бронетехники захватчиков.

На видео попали кадры работы ПТРК «Стугна» и расчеты МТ-12 «Рапира», а также экипажи БПЛА 503-го Отдельного батальона морской пехоты.

Ранее сайт Charter97.org публиковал видео, как ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам из «Рапиры».

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