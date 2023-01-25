Стало известно содержание нового пакета помощи Украине от США
- 25.01.2023, 23:54
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Не только Abrams.
Президент США Джо Байден 25 января подтвердил намерение передать Украине 31 танк M1 Abrams.
— Сегодня я объявляю, что США передадут Украине 31 танк Abrams, что равно одному украинскому батальону, — сказал американский лидер.
— Мы используем это время, чтобы украинцы были полностью готовы к интеграции танков Abrams в свою оборону, — сказал Джо Байден.
M1 Abrams состоит на вооружении с 1980 года. США используют более 2,6 тысяч различных модификаций «Абрамсов», около 3,5 тысяч находятся на хранении.
Подобные танки стоят на вооружении примерно полутора десятков стран — от Австралии до Марокко — и хорошо зарекомендовали себя в самых разных условиях.
Военная помощь США, о которой в среду объявил президент США Джо Байден, предусматривает предоставление не только танков M1 Abrams, передает «Голос Америки» . В «военный пакет» также входят восемь тактических машин для восстановления оборудования, вспомогательные транспортные средства,
финансирование обучения, обслуживание и поддержка.
Напомним, 25 января ФРГ приняла решение предоставить Вооруженным силам Украины танки Leopard 2.