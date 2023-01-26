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Человек из железа

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  • Наталья Радина
  • 26.01.2023, 14:14
  • 7,302
Человек из железа
Анджей Почобут

Анджеем Почобутом гордится Беларусь и Польша.

Человек из железа. Был такой фильм Анджея Вайды, снятый о забастовочном движении Польши в 1981 году. Сегодня, в 2023-м, для меня таким человеком является Анджей Почобут — коллега-журналист и один из лидеров Союза поляков Беларуси.

Анджей Почобут будто на самом деле сделан из железа: он не сдается под натиском пыток, чудовищного давления и уговоров выехать из страны в случае, если его, как пленного, освободят в результате дипломатических усилий польского правительства. К сожалению, торговля политзаключёнными — давняя и постоянная практика диктатуры Лукашенко, особенно если речь идёт о гражданах иностранных государств или национальных меньшинствах.

Анджей не намерен уезжать из Беларуси. Он гражданин нашей страны и решил остаться на своей родине, пусть даже с тюрьме. За это его сегодня судят — за любовь к своим корням, за желание жить в свободной Беларуси, где уважают права всех людей, независимо от национальности.

Я знаю Анджея 20 лет. И для меня он всегда был, есть и будет примером мужества и силы, принципиальности и стойкости, честности и порядочности, на которые способен человек.

Наталья Радина, главный редактор сайта Charter97.org, «Фейсбук»

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