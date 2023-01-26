Стало известно о гибели белорусского добровольца 7 26.01.2023, 14:40

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Он участвовал в рейде в районе Новой Каховки.

Стало известно о гибели белорусского добровольца Руслана Обломова «Русика». Белорус участвовал в рейде украинского спецназа в районе Новой Каховки. У него осталась маленькая дочь.

Как сообщал сайт Charter97.org, в ночь с 23 на 24 января группа украинских разведчиков провела рейд на временно оккупированную часть Херсонской области.

В нем участвовали и белорусы.

Был тяжело ранен один из командиров Белoрусского добровольческого корпуса Родион «Гена» Батулин, который «вел вперед группу и один из первых встретил огонь врага». Сейчас он в больнице.

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