Стало известно о гибели белорусского добровольца7
- 26.01.2023, 14:40
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Он участвовал в рейде в районе Новой Каховки.
Стало известно о гибели белорусского добровольца Руслана Обломова «Русика». Белорус участвовал в рейде украинского спецназа в районе Новой Каховки. У него осталась маленькая дочь.
Как сообщал сайт Charter97.org, в ночь с 23 на 24 января группа украинских разведчиков провела рейд на временно оккупированную часть Херсонской области.
В нем участвовали и белорусы.
Был тяжело ранен один из командиров Белoрусского добровольческого корпуса Родион «Гена» Батулин, который «вел вперед группу и один из первых встретил огонь врага». Сейчас он в больнице.